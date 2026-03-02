台股暴漲、房市遭冷凍 不動產聯盟總會喊：別再壓抑正當購屋

中華民國不動產聯盟總會2日舉辦第三屆授證交接典禮，由臺灣省不動產開發公會聯合會名譽理事長、中洲建設董事長黃啟倫接任理事長。黃啟倫表示，房市已經降溫，政府應該滾動式調整放寬，不要壓抑正當購屋行為，若市場失衡導致價格劇烈波動，恐引發連鎖性的社會與金融風險。

中華民國不動產聯盟總會肩負串連不動產上、中、下游產業的重要角色，創立初期由創會理事長林正雄、麗寶集團董事長吳寶田，以及全台各地不動產聯盟協會共同籌組，透過跨領域合作逐步建立產業整合平台。

2日第三屆授證交接典禮，不僅象徵新任理事長黃啟倫正式接任，也延續歷屆理事長與創會先進所建立的基礎。黃啟倫表示，聯盟總會未來將持續發揮跨產業平台功能，整合不動產上中下游各領域力量，強化產業對話機制，凝聚共同立場，為產業發展與社會穩定創造多贏局面。

林正雄表示，過去各公會因業務性質不同，面對法令修正時常各持立場，難以形成一致共識，影響整體產業運作。因此，聯盟總會成立目的即在於打破產業間的溝通瓶頸，建立對話機制，促進彼此信任與合作，推動產業團結與永續發展。

黃啟倫指出，外界往往將建築業簡化理解為建商，但實際上整體建築產業鏈涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、建材供應、不動產經紀、估價、代銷及後續管理服務等環節，牽動超過兩百萬名從業人員的生計。近年市場環境快速變化，在政策持續調控與金融條件收緊之下，整體產業已感受到明顯壓力，因此社會應正視建築產業鏈所面臨的整體生存問題。

談到近年房市政策，黃啟倫表示，政府連續推出七波信用管制及銀行限貸措施，已使市場交易量明顯降溫。2025年全年房屋移轉棟數維持在約26萬棟左右，預售屋市場推案及成交量亦顯著減少，在消費者普遍預期房價上漲空間有限的情況下，2026年市場展望仍難以樂觀。

他認為，政策既已發揮降溫效果，政府應以更審慎態度進行滾動式檢討，避免過度干預市場而導致景氣急凍；尤其台灣房屋自有率已達約84%，若市場失衡導致價格劇烈波動，可能引發連鎖性的社會與金融風險，後果不容忽視。

針對第二戶限制貸款，黃啟倫表示，以目前台灣國民所得及GDP發展水準而言，第二戶需求在許多情況下屬於換屋、家庭規劃或生活型態調整的剛性需求，然而現行政策限制可能在無形中壓抑正當購屋行為，反而不利市場健康發展，也與社會現實逐漸產生落差。呼籲政策制定應更貼近民眾實際需求，避免一體適用造成誤傷。

近期台股大漲至3萬5千點，黃啟倫表示，目前股市熱絡，市場資金大量集中於股市投資，部分資金更轉向海外房地產市場。當資金過度往單一領域聚集，是否健康、是否會對國內產業長期發展造成影響，值得政府與社會共同思考與關注。

社宅方面，黃啟倫指出，政府近年積極推動社會住宅政策，目前全國已完工及興建中的社會住宅數量已達十餘萬戶，並朝向更高目標持續擴充。這類政策已逐步滿足部分年輕世代或尚未具備購屋能力族群的居住需求，未來在供給逐步增加下，市場機制應有更大的調節空間，住宅政策應以多元方式並行，讓不同需求的民眾各有選擇，同時讓市場回歸市場，透過供需自然調整價格與產品型態。