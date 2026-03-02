快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰火影響出口 豐興與台鋼鋼筋新價漲300元、後市看旺採購潮湧現

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

美國與以色列對伊朗發動攻擊，全球原物料市場進入劇烈波動期，帶動國際廢鋼、小鋼胚行情走揚，豐興（2015）2日鋼筋新價每公噸上漲300元，台鋼集團跟進，後市展望看俏。

上市鋼廠主管說，鋼鐵國際行情受地緣政治影響，呈現成本推升格局，最新商情顯示，美國貨櫃廢鋼上漲到312~ 320美元；受中東戰火影響，散裝航運風險貼水升高，且美國寒流導致廢鋼收集困難，日本H2廢鋼新價317至325美元，持續維持高檔。此外，大陸小鋼胚每公噸約人民幣3,000元、震盪偏多。

伊朗作為全球鋼胚重要供應國，受戰火影響出口受阻，引發市場預期缺貨。

豐興 美國 台鋼 地緣政治

延伸閱讀

美伊開戰股匯雙挫 新台幣盤中重貶逾2角…收31.431元

國際金價升破每盎司5400美元 台銀看好本周有望看到5500美元價位

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

台股暴漲、房市遭冷凍 不動產聯盟總會喊：別再壓抑正當購屋

中華民國不動產聯盟總會2日舉辦第三屆授證交接典禮，由臺灣省不動產開發公會聯合會名譽理事長、中洲建設董事長黃啟倫接任理事長。黃啟倫表示，房市已經降溫，政府應該滾動式調整放寬，不要壓抑正當購屋行為，若市場失衡導致價格劇烈波動，恐引發連鎖性的社會與金融風險。

長庚國際能源與湯淺台日聯手 共拓日本儲能市場

台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲主導的長庚國際能源，今天宣布與日本知名電池大廠湯淺株式會社（Yuasa M&B）正式建...

不動產聯盟總會換屆…黃啟倫提三大建言 籲房市政策滾動式檢討

中華民國不動產聯盟總會今（2）日在台北舉行第三屆理事長交接典禮，由中洲建設董事長黃啟倫正式接任。他表示，針對當前房市發展提出三大核心訴求，包括七波信用管制已見效、第二戶貸款應差別化管理，以及避免在84%自有率結構下產生系統性風險。

集邦估今年能源車年增率收斂至14% 美加墨協定重談牽動市場

集邦科技今日發布全球純新能源車最新調查，2025年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達2,053萬輛，年增26%。2026年受中國市場成長趨緩等因素影響，預估全球銷量為2340萬輛，成長幅度將縮減至14%。

大大數位基金會捐血家年華巡迴活動在高雄起跑 目標1.5萬袋熱血

大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，今年首站2日於高雄盛大登場，延續前兩屆的熱烈迴響，活動規模再創新高，全台目標挑戰15,000袋熱血。高雄市長陳其邁率領市府團隊，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、以及活動代言人謝震武律師共同出席啟動儀式，呼籲民眾挽袖捐出熱血，展現高雄「公益不落人後」的城市熱情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。