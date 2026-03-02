聽新聞
美伊戰火影響出口 豐興與台鋼鋼筋新價漲300元、後市看旺採購潮湧現
美國與以色列對伊朗發動攻擊，全球原物料市場進入劇烈波動期，帶動國際廢鋼、小鋼胚行情走揚，豐興（2015）2日鋼筋新價每公噸上漲300元，台鋼集團跟進，後市展望看俏。
上市鋼廠主管說，鋼鐵國際行情受地緣政治影響，呈現成本推升格局，最新商情顯示，美國貨櫃廢鋼上漲到312~ 320美元；受中東戰火影響，散裝航運風險貼水升高，且美國寒流導致廢鋼收集困難，日本H2廢鋼新價317至325美元，持續維持高檔。此外，大陸小鋼胚每公噸約人民幣3,000元、震盪偏多。
伊朗作為全球鋼胚重要供應國，受戰火影響出口受阻，引發市場預期缺貨。
