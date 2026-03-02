美伊戰火影響出口 豐興與台鋼鋼筋新價漲300元、後市看旺採購潮湧現

中華民國不動產聯盟總會今（2）日在台北舉行第三屆理事長交接典禮，由中洲建設董事長黃啟倫正式接任。他表示，針對當前房市發展提出三大核心訴求，包括七波信用管制已見效、第二戶貸款應差別化管理，以及避免在84%自有率結構下產生系統性風險。

2026-03-02 17:37