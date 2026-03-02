不動產聯盟總會換屆…黃啟倫提三大建言 籲房市政策滾動式檢討

中華民國不動產聯盟總會今（2）日在台北舉行第三屆理事長交接典禮，由中洲建設董事長黃啟倫正式接任。他表示，針對當前房市發展提出三大核心訴求，包括七波信用管制已見效、第二戶貸款應差別化管理，以及避免在84%自有率結構下產生系統性風險。

黃啟倫更強調，不動產不是單一產業，而是一條涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、建材供應、不動產經紀、估價及物業管理等完整產業鏈，背後支撐超過200萬名從業人員的生計。

黃啟倫表示，政府連續推出七波選擇性信用管制及銀行限貸措施，政策效果已逐步顯現。2025年全年買賣移轉棟數約縮減至26萬棟左右，創近年新低，預售屋推案與成交動能同步轉弱，市場對房價上漲的預期已全面轉向保守，2026年整體展望趨於審慎。

他指出：「政策既已發揮效果，就應思考退場或調整的時機。」擔心的不是降溫，而是「過度治療」導致市場硬著陸，政策是否需要進入精準化調整階段。

黃啟倫進一步警告，台灣住宅自有率高達84%，若市場因政策過度收縮而引發價格劇烈波動，恐將引發金融系統風險與社會層面的連鎖效應，此風險不容小覷。

針對第二戶貸款成數限制，他提出「差別化管理」的具體建議。他認為，隨著現代家庭結構改變，生育子女、奉養長輩或因工作調整而產生的換屋需求，與投機購屋行為本質不同，不應一體適用管制思維。應針對「投資性購屋」與「自住換屋」採取差別化信用管理，在落實居住正義的同時，保留一般民眾改善居住品質的合理空間。

在公共住宅政策方面，黃啟倫肯定政府推動社會住宅的成效，目前全國已完工及興建中的社宅戶數已突破十餘萬戶，逐步發揮實質功能。但他表示，在公共供給逐步到位後，住宅市場應回歸市場機制。