集邦估今年能源車年增率收斂至14% 美加墨協定重談牽動市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
中國比亞迪（BYD）去年取代特斯拉（Tesla）成為銷售冠軍。（路透）
集邦科技今日發布全球純新能源車最新調查，2025年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達2,053萬輛，年增26%。2026年受中國市場成長趨緩等因素影響，預估全球銷量為2340萬輛，成長幅度將縮減至14%。

觀察區域市場表現，2025年中國占據全球約66%的新能源車市場，但因基期較高，年成長僅24%，略低於平均。西歐市場年增近30%，為2022年以來最高。

進一步分析2025年BEV排名，中國比亞迪（BYD）年成長約25%，取代特斯拉（Tesla）成為銷售冠軍。Tesla在產品線缺乏新意下，出現約9%的年衰退。上汽通用五菱（SAIC-GM-Wuling）維持第3名，第4名的吉利（Geely）憑藉售價低於10萬元人民幣的「星願(Xingyuan)」車款熱銷，市占率從3%竄升至6%。小米（Xiaomi）的市占率也從1%翻倍上升至3%，排名第八。福斯（Volkswagen）銷量雖有成長，但其中國市場衰退仍導致排名與市占下滑。為此，Volkswagen專為中國市場打造「ID.與眾」品牌，與小鵬（Xpeng）深度合作的車型預計於2026年第一季上市，在當地開啟關鍵新局。

2025年PHEV銷量部分，BYD雖以約31.5%的市占率持續領先，但首次出現銷量、市占下滑情況，集團合計市占則約36%。Geely受銀河車系加持，以6.3%的市占率躍升至第2名。BYD、Geely同屬大型集團，具備相似的成本控制與資源共享優勢。反觀2024年的亞軍理想汽車（Li Auto），因面臨中國市場的激烈競爭且較晚布局海外發展，2025年銷量下滑30%，排名也跌至第5名。Li Auto正重度投入AI技術研發，試圖以智慧化功能挽回劣勢。

集邦表示，2026年各主要市場的新能源車政策皆有重大改變：中國的補貼從定額改為依售價比率，不利低價車；美國不再提供聯邦補助，德國則重啟補助且不限產地，預計中國製電動車將受惠。此外，7月1日是《美墨加協定》（USMCA）續約與否的關鍵節點。預料美國極大機率藉此機會重啟條件談判，但若美方最終選擇激進退出，不僅會引發跨境物流成本激增，更將瓦解既有的產業效率，重創北美汽車供應鏈的長期競爭力。

從供應鏈角度來看，電動車因高度智慧化，對大容量、高頻寬記憶體需求強勁，受記憶體漲價與供給波動的衝擊最深。但因記憶體僅占整車材料成本約 1%-5%，且正值智慧化競爭關鍵期，車廠多以穩定供應為首要考量，力求維持新車上市時間表與功能更新節奏。

