美國出口偏弱 技術反彈與生質柴油需求支撐黃豆期價

根據ainvest.com及nasdaq.com報導，近期黃豆價格走強的原因，主要是源自於技術面的因素，包括空頭回補和全球地緣政治緊張局勢升級的背景下出現的投機性買盤；這些因素推動黃豆期貨價格走高。而美國環保署即將推出的可再生燃料標準，也預計將推動生物柴油產量擴張，進而帶動豆油價格上漲，進一步支撐黃豆價格的上漲趨勢。春節後，中國大陸進口商在「釜山休戰」貿易框架的指導下恢復進口，也強化了黃豆需求，在短線利多因素相互作用下，壓制先前市場對產量創新高的供應擔憂。

根據dtnpf.com報導，美國黃豆出口量顯著滯後，僅達到美國農業部預測的56.8%，創近25年來的次低水準，主要原因是巴西新季黃豆供應充足所影響。巴西預計將迎來1.77億至1.81億噸的豐收，持續向全球市場供應黃豆，對美國大豆的競爭力構成下行壓力，不過，上周的黃豆價格趨勢仍不斷走升，現貨市場也隨之上漲。儘管巴西的收割工作進展順利，但地緣政治動盪導致穀物價格出現風險溢價，間接支撐了黃豆價格。

街口投信表示，後續應密切關注美國農業部3月10日發布的WASDE報告，其中包含修訂後的供需平衡數據，以及巴西國家農業委員會（CONAB）3月13日發布的作物產量預估。在現行的貿易條件下，大陸的訂單可能維持黃豆價格小幅上漲，但巴西充足的供應以及美國潛在的關稅政策轉變可能會對價格構成下行壓力。