快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

美國出口偏弱 技術反彈與生質柴油需求支撐黃豆期價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據ainvest.com及nasdaq.com報導，近期黃豆價格走強的原因，主要是源自於技術面的因素，包括空頭回補和全球地緣政治緊張局勢升級的背景下出現的投機性買盤；這些因素推動黃豆期貨價格走高。而美國環保署即將推出的可再生燃料標準，也預計將推動生物柴油產量擴張，進而帶動豆油價格上漲，進一步支撐黃豆價格的上漲趨勢。春節後，中國大陸進口商在「釜山休戰」貿易框架的指導下恢復進口，也強化了黃豆需求，在短線利多因素相互作用下，壓制先前市場對產量創新高的供應擔憂。

根據dtnpf.com報導，美國黃豆出口量顯著滯後，僅達到美國農業部預測的56.8%，創近25年來的次低水準，主要原因是巴西新季黃豆供應充足所影響。巴西預計將迎來1.77億至1.81億噸的豐收，持續向全球市場供應黃豆，對美國大豆的競爭力構成下行壓力，不過，上周的黃豆價格趨勢仍不斷走升，現貨市場也隨之上漲。儘管巴西的收割工作進展順利，但地緣政治動盪導致穀物價格出現風險溢價，間接支撐了黃豆價格。

街口投信表示，後續應密切關注美國農業部3月10日發布的WASDE報告，其中包含修訂後的供需平衡數據，以及巴西國家農業委員會（CONAB）3月13日發布的作物產量預估。在現行的貿易條件下，大陸的訂單可能維持黃豆價格小幅上漲，但巴西充足的供應以及美國潛在的關稅政策轉變可能會對價格構成下行壓力。

美國 黃豆 地緣政治

延伸閱讀

供應受限與庫存錯配交織 銅價高檔震盪待政策指引

川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

中東戰雲密布！台股35,000點保衛戰開打 法人指引「生存明燈」

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

長庚國際能源與湯淺台日聯手 共拓日本儲能市場

台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲主導的長庚國際能源，今天宣布與日本知名電池大廠湯淺株式會社（Yuasa M&B）正式建...

不動產聯盟總會換屆…黃啟倫提三大建言 籲房市政策滾動式檢討

中華民國不動產聯盟總會今（2）日在台北舉行第三屆理事長交接典禮，由中洲建設董事長黃啟倫正式接任。他表示，針對當前房市發展提出三大核心訴求，包括七波信用管制已見效、第二戶貸款應差別化管理，以及避免在84%自有率結構下產生系統性風險。

集邦估今年能源車年增率收斂至14% 美加墨協定重談牽動市場

集邦科技今日發布全球純新能源車最新調查，2025年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達2,053萬輛，年增26%。2026年受中國市場成長趨緩等因素影響，預估全球銷量為2340萬輛，成長幅度將縮減至14%。

大大數位基金會捐血家年華巡迴活動在高雄起跑 目標1.5萬袋熱血

大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，今年首站2日於高雄盛大登場，延續前兩屆的熱烈迴響，活動規模再創新高，全台目標挑戰15,000袋熱血。高雄市長陳其邁率領市府團隊，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、以及活動代言人謝震武律師共同出席啟動儀式，呼籲民眾挽袖捐出熱血，展現高雄「公益不落人後」的城市熱情。

房市春燕何時來？ 房仲：股市漲不動時就有機會

根據六都最新公告，今年前兩月的建物買賣移轉棟數2.87萬棟，仍呈年減，不過減幅不到4%，反映在市場受政策引導出現大幅量縮後，已進入較為穩定的盤整期，移轉棟數衰退幅度開始收斂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。