大大數位基金會捐血家年華巡迴活動在高雄起跑 目標1.5萬袋熱血

大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，今年首站2日於高雄盛大登場，延續前兩屆的熱烈迴響，活動規模再創新高，全台目標挑戰15,000袋熱血。高雄市長陳其邁率領市府團隊，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、以及活動代言人謝震武律師共同出席啟動儀式，呼籲民眾挽袖捐出熱血，展現高雄「公益不落人後」的城市熱情。

高雄市長陳其邁在致詞時表示，大大數位基金會捐血活動第一次從高雄出發，高雄前兩屆是「終結者」的角色，這次是「先發投手」，所以一定要在南部地區先發投好，更喊出高雄就衝出一萬袋熱血，現場引起了熱烈的回響。

陳其邁提到與戴永輝連續三年的熱血情誼。今年大大數位基金會也捐助200萬善款挹注「安置兒少照顧資源補充計畫」，他感謝戴永輝在事業有成之餘，還不斷投入社會善心活動。陳其邁指出，目前高雄血庫只剩下5.4天的血量，每天至少需要2,000袋，呼籲民眾響應捐血活動，解決燃眉之急。

「大大攜手讓愛永續」捐血家年華活動代言人、律師謝震武則順勢呼籲現場民眾要達成高雄市長目標「一萬袋」，並和陳其邁相約，如果達標，明年捐血活動就要從「中央」開始，目標衝三萬袋。

大大數位基金會榮譽董事長李大維則指出，活動從高雄起跑，是看到陳其邁帶領高雄有長足的進步，不只帶動演唱會經濟，更讓高雄打造成為科技城市，帶來許多就業機會，基金會未來將持續與在地夥伴合作，讓愛延續。