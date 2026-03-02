快訊

大大數位基金會捐血家年華巡迴活動在高雄起跑 目標1.5萬袋熱血

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
大大數位基金會發起七縣市捐血家年華巡迴活動，今年首站2日於高雄盛大登場，高雄市長陳其邁（左）率領市府團隊，與大大數位基金會董事長戴永輝（右）等主管共襄盛舉。大大數位基金會／提供
大大數位基金會發起七縣市捐血家年華巡迴活動，今年首站2日於高雄盛大登場，高雄市長陳其邁（左）率領市府團隊，與大大數位基金會董事長戴永輝（右）等主管共襄盛舉。大大數位基金會／提供

大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，今年首站2日於高雄盛大登場，延續前兩屆的熱烈迴響，活動規模再創新高，全台目標挑戰15,000袋熱血。高雄市長陳其邁率領市府團隊，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、以及活動代言人謝震武律師共同出席啟動儀式，呼籲民眾挽袖捐出熱血，展現高雄「公益不落人後」的城市熱情。

高雄市長陳其邁在致詞時表示，大大數位基金會捐血活動第一次從高雄出發，高雄前兩屆是「終結者」的角色，這次是「先發投手」，所以一定要在南部地區先發投好，更喊出高雄就衝出一萬袋熱血，現場引起了熱烈的回響。

陳其邁提到與戴永輝連續三年的熱血情誼。今年大大數位基金會也捐助200萬善款挹注「安置兒少照顧資源補充計畫」，他感謝戴永輝在事業有成之餘，還不斷投入社會善心活動。陳其邁指出，目前高雄血庫只剩下5.4天的血量，每天至少需要2,000袋，呼籲民眾響應捐血活動，解決燃眉之急。

「大大攜手讓愛永續」捐血家年華活動代言人、律師謝震武則順勢呼籲現場民眾要達成高雄市長目標「一萬袋」，並和陳其邁相約，如果達標，明年捐血活動就要從「中央」開始，目標衝三萬袋。

大大數位基金會榮譽董事長李大維則指出，活動從高雄起跑，是看到陳其邁帶領高雄有長足的進步，不只帶動演唱會經濟，更讓高雄打造成為科技城市，帶來許多就業機會，基金會未來將持續與在地夥伴合作，讓愛延續。

捐血 董事長

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

長庚國際能源與湯淺台日聯手 共拓日本儲能市場

台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲主導的長庚國際能源，今天宣布與日本知名電池大廠湯淺株式會社（Yuasa M&B）正式建...

不動產聯盟總會換屆…黃啟倫提三大建言 籲房市政策滾動式檢討

中華民國不動產聯盟總會今（2）日在台北舉行第三屆理事長交接典禮，由中洲建設董事長黃啟倫正式接任。他表示，針對當前房市發展提出三大核心訴求，包括七波信用管制已見效、第二戶貸款應差別化管理，以及避免在84%自有率結構下產生系統性風險。

集邦估今年能源車年增率收斂至14% 美加墨協定重談牽動市場

集邦科技今日發布全球純新能源車最新調查，2025年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達2,053萬輛，年增26%。2026年受中國市場成長趨緩等因素影響，預估全球銷量為2340萬輛，成長幅度將縮減至14%。

房市春燕何時來？ 房仲：股市漲不動時就有機會

根據六都最新公告，今年前兩月的建物買賣移轉棟數2.87萬棟，仍呈年減，不過減幅不到4%，反映在市場受政策引導出現大幅量縮後，已進入較為穩定的盤整期，移轉棟數衰退幅度開始收斂。

