來嘉義燈會品嚐綠能美味！台泥綠能漁電共生鱸魚丸、蝦餅首度亮相

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥綠能將於3月3日至15日進駐台灣燈會420–422號攤位，邀請民眾品嚐以案場自養鱸魚製成的燙煮鱸魚丸，以及以泰國蝦及白蝦為原料開發的蝦風味瓦間燒。台泥／提供
台泥綠能將於3月3日至15日進駐台灣燈會420–422號攤位，邀請民眾品嚐以案場自養鱸魚製成的燙煮鱸魚丸，以及以泰國蝦及白蝦為原料開發的蝦風味瓦間燒。台泥／提供

2026台灣燈會將於3月3日在嘉義縣府特區與故宮南院周邊隆重登場，台泥（1101）企業團旗下深耕嘉義的子公司-台泥綠能、及鹿草環保公司秉持與地方共好的精神，積極響應縣府主辦的燈會活動。

台泥綠能2日宣布，將於3月3日至15日進駐台灣燈會，邀請民眾品嚐以案場自養鱸魚製成的燙煮鱸魚丸，以及以泰國蝦及白蝦為原料開發的蝦風味瓦間燒，讓大眾用味覺理解漁電共生不只是綠能與養殖共存，也可以是共創價值的新經濟模式。

台泥綠能位於嘉義的案場一期為國內最早併網發電的漁電共生場域，不僅落實土地多重利用，更在嘉義縣政府協助下，成為當地首座導入產銷履歷認證輔導的案場，致力傳統漁業永續轉型。台泥綠能位於嘉義義竹布袋間的漁電共生自養池，過去和區域內養殖戶幾乎全數都是將漁獲以批發方式銷售給中盤商。

2025年第3季起，台泥綠能進一步投注資源於品牌建立與多元產品開發，從鱸魚精禮盒到麻辣鱸魚、酸菜鱸魚料理包，再到冷凍虱目魚分切出虱目魚肚、腰內肉等產品，逐步將水產轉化為可即食、可溯源的高價值商品，讓漁電共生案場的「銷」不再只是出貨，而是價值提升的開始。台泥綠能指出，公司水產成品已於2026年農曆年前完成第一批生產。

台泥綠能近年積極培育自有漁青養殖團隊，從實際下場建立無用藥養殖管理、產銷履歷申請與「產品製程標準化，希望先由企業自養池先形成可複製的養殖模組，再與合作養殖戶分享經驗，降低其自行嘗試轉型的成本與風險。目前台泥在嘉義漁電共生一期案場的養殖戶，在企業導入輔導資源協助下，預計今年六月將有八成養殖戶將取得「獨立自有」產銷履歷驗證。

展望2026年，台泥綠能亦預計新增如紅蟳等高經濟價值物種，進一步提升單位產值，建立多樣化養殖結構。台泥綠能董事長呂克甫表示，漁電共生的下一步，不只是增加發電量，而是提升水產品的價值。當企業願意投入加工與品牌建構，土地的複合利用才能真正創造長期經濟動能。

台灣燈會 嘉義 產銷履歷

