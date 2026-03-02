快訊

房市春燕何時來？ 房仲：股市漲不動時就有機會

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

根據六都最新公告，今年前兩月的建物買賣移轉棟數2.87萬棟，仍呈年減，不過減幅不到4%，反映在市場受政策引導出現大幅量縮後，已進入較為穩定的盤整期，移轉棟數衰退幅度開始收斂。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常政策剛上路的半年，市場反應會較為劇烈，時間久了市場會慢慢適應，建物買賣移轉棟數也會出現跌幅收斂。

他表示，今年前兩月股市表現暢旺，就資金利用的機會成本來看，當股市出現漲不動時，資金就有機會部分流進房市，不過，整體自用當道的格局還是不變，目前還是高檔轉折後的盤整期間。

觀察1、2月整體數據，其中台北市前兩月合計買賣移轉棟數為3,675棟，年增6%；新北市達6,502棟，年增0.8%；桃園市為5,509棟，年減6%。

台中市則是5,384棟，年減16%，減幅為六都最多；台南市則為3,107棟，年增17%，增幅為全台最高；高雄市則達4,540棟，減幅8%；六都合計為2萬8,717棟，衰退幅度收斂至3.7%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年前兩月六都建物移轉棟數僅較去年小幅減少3.7％，顯示房市相對穩定，各縣市間的增減差異多屬個案交屋所造成的短期波動。

他表示，隨著過去一段時間的利空資訊逐漸被市場消化，遞延的剛性需求陸續出籠，加上部分股市獲利的資金可能流入不動產市場，以及年底選舉帶動的建設題材發酵，預估今年整體房市交易量仍有機會較去年小幅成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在央行鐵腕打房之下，政策亦未見鬆綁，短期內2026年房市難以重演過去暴漲榮景，以往「隨便賣、隨便賺」的榮景也難以複製。

不過，當前市場由剛性需求主導，投機炒作空間被大幅壓縮，購屋族可趁目前市況較冷時，多方看屋比較，針對具有實質機能與建設支撐的區域，大膽出價，更有機會以「甜甜價」購得好屋。

六大主要都會區建物買賣移轉棟數變化。中信房屋／提供
六大主要都會區建物買賣移轉棟數變化。中信房屋／提供

房市 市場

