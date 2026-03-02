快訊

2月新車受到假期及關稅影響領牌數2.2萬、年減19.9%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
TOYOTA在CROSS及進口車的RAV4兩大銷售神車助威，2月銷售坐穩龍頭地位銷售台數遙遙領先。業者／提供
TOYOTA在CROSS及進口車的RAV4兩大銷售神車助威，2月銷售坐穩龍頭地位銷售台數遙遙領先。業者／提供

2月新車市場銷售受到農曆春節、228假期，再加上美國汽車進口關稅未定案影響，2月銷售較為冷清，全月新車領牌數2.2萬 輛，年減19.9%、較元月農曆新年旺月下滑37%；TOYOTA月銷售7,279台，CROSS及進口車的RAV4兩大銷售神車助威，銷售台數遙遙領先第2名的HONDA月銷售1,570台。

累計前兩個月，總市場銷售台數為5.71萬台，較去年同期衰退8.6%。銷售龍頭寶座依舊由TOYOTA拿下，共售出1.88萬台，LEXUS第二名，銷售台數為4,500台，HONDA第三名銷售台數為4,153台，第4、5五名分別為中華車（2204）的CMC品牌售出3,434台，BENZ銷售台數為2,916台。

國內的汽車達人分析，國內偏愛休旅車，也反應在新車銷售上，在休旅車市場中，冠軍休旅COROLLA CROSS全月登錄2,441台，穩居全車種銷售冠軍；此外，大改款RAV4市場反應持續熱烈，全月登錄台數1,796台，穩居進口休旅市場銷售冠軍；另外，國產小休旅 YARIS CROSS 也延續熱度，憑藉靈活空間與親民定位，深受年輕族群與小家庭青睞，全月登錄616台。合計TOYOTA四款主力休旅車型在非豪華休旅車級距市占率達49.4%，近5成占比。

國內的汽車業者表示，1月搶攻年終獎金換車行情，各家業者都卯足全力促銷，農曆年前的促銷與交車衝高後，2月為農曆年後的新車買氣與交車量淡月，市場交易轉趨平淡；再加上美國進口車關稅政策的不確定因素持續發酵，2月高級車銷售量也表現平平。

今年2月適逢農曆新年與和228等連假，實際工作天數僅有14天，國內車市銷售龍頭TOYOTA穩坐銷售龍頭寶座，國產車的CROSS及進口車的RAV4兩大銷售神車分別售出2,441台及1,769台，單RAV4的總銷售量就贏過所有車廠一個月的銷售量，推升2月售出7,279台，年減優於總市場僅8%、月減37%。

HONDA受惠於HR-V及CR-V皆是本月銷售突出的車門熱銷，HONDA總銷售量為1,570台，拿下2月新車銷售第2名，第三名為豪華進口車的BENZ，銷售量為1,343台，同為豪華車品牌的LEXUS銷售量為1,327台，中華車在商用車加持下，CMC品牌賣出1,218台為本月銷售第5名；第6、7、8分別為福特(FORD)、日本三菱(MITSUBISHI)及HYUNDAI(現代)。

