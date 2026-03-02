限貸令捆綁…前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低

住商機構統計六都地政局資料，六都1至2月合計買賣移轉棟數達2萬8,717棟，較去年同期減少3.7%，整體寫2017年以來的同期新低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受第七波信用管制與限貸令打擊，房市買氣仍顯低迷，令全國交易量體難有起色。

觀察各都2月份買賣移轉棟數，其中，台北市達1,547棟，年減16.4%；新北市為2,469棟，年減31.0%；桃園市僅1,950棟，年減36.5%。

台中市則為1,875棟，年減41.4%為六都最高；台南市僅1,066棟，年減15.3%；高雄市則是1,573棟，年減40.2%；六都合計僅1萬480棟，年減幅達32.8%。

賴志昶指出，今年農曆春節幾乎完整涵蓋在2月，加上仍有與228和平紀念日假期，整月工作天數寥寥可數，相較去年春節落在1月底，單看2月買賣移轉棟數，必然會產生市場急速冷凍的現象。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在央行鐵腕打房之下，政策亦未見鬆綁，短期內2026年房市難以重演過去暴漲榮景，以往「隨便賣、隨便賺」的榮景也難以複製。

不過，徐佳馨指出，當前市場由剛性需求主導，投機炒作空間被大幅壓縮，建議購屋族可趁目前市況較冷時，多方看屋比較，針對具有實質機能與建設支撐的區域，大膽出價，更有機會以「甜甜價」購得好屋。