聽新聞
0:00 / 0:00
限貸令捆綁…前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低
住商機構統計六都地政局資料，六都1至2月合計買賣移轉棟數達2萬8,717棟，較去年同期減少3.7%，整體寫2017年以來的同期新低。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受第七波信用管制與限貸令打擊，房市買氣仍顯低迷，令全國交易量體難有起色。
觀察各都2月份買賣移轉棟數，其中，台北市達1,547棟，年減16.4%；新北市為2,469棟，年減31.0%；桃園市僅1,950棟，年減36.5%。
台中市則為1,875棟，年減41.4%為六都最高；台南市僅1,066棟，年減15.3%；高雄市則是1,573棟，年減40.2%；六都合計僅1萬480棟，年減幅達32.8%。
賴志昶指出，今年農曆春節幾乎完整涵蓋在2月，加上仍有與228和平紀念日假期，整月工作天數寥寥可數，相較去年春節落在1月底，單看2月買賣移轉棟數，必然會產生市場急速冷凍的現象。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在央行鐵腕打房之下，政策亦未見鬆綁，短期內2026年房市難以重演過去暴漲榮景，以往「隨便賣、隨便賺」的榮景也難以複製。
不過，徐佳馨指出，當前市場由剛性需求主導，投機炒作空間被大幅壓縮，建議購屋族可趁目前市況較冷時，多方看屋比較，針對具有實質機能與建設支撐的區域，大膽出價，更有機會以「甜甜價」購得好屋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。