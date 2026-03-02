劍湖山世界蟬聯觀光署「特優等」總經理獲台灣觀光金獎

今年台灣主題樂園指標—劍湖山世界（5701）再創輝煌！交通部觀光署最新年度督導考核中，劍湖山世界以卓越的運營品質與顧客滿意度，再次蟬聯最高榮譽「特優等」。帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也憑藉深耕觀光業多年的卓越貢獻，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

曾慶欑表示，這份「企業與個人」雙重肯定，不僅見證了劍湖山世界的實力，更樹立台灣觀光產業的服務標竿。

深耕旅館及觀光產業多年的曾慶欑，對於獲獎表示誠摯感謝。他分享其獨到的「生活經營哲學」：「我已將工作視為生活的一部分，每天思考如何創造被利用的價值。」

曾慶欑強調，觀光與旅館業是人力與資金高度密集的產業，與製造業追求爆發性獲利不同，觀光業需透過時間沉澱、空間營造與滿意度的累積，方能換取珍貴的顧客回流。

曾慶欑直言：「沒有人進來，就沒有收入」，因此他提倡服務不應是被動等待，而要「故意接觸」消費者，進而滿足並超越客人需求。面對日新月異的科技浪潮，曾慶欑敏銳洞察行銷媒介的更迭；他指出，傳統廣告形式已逐漸式微，現代行銷必須快速跟進高科技與AI應用。

為回饋長期支持的遊客，劍湖山世界於3月份的假日，特別邀請安芝儇、林襄等超人氣啦啦隊女孩現身園區，帶來活力四射的應援演出。以及彩虹劇場年度大秀《咖啡大師狂想曲》，結合驚險特技與雲林在地咖啡文化，提供三代同堂都能滿足的視覺享受。

另外，再加碼推出「一起走吧，1798車牌號碼優惠專案」，即日起至4月6日止，車牌號碼中包含「1」、「7」、「9」、「8」任兩碼，即可享有門票299元的超值購票優惠。而渡假大飯店也同步推出「超寵粉指定日專案」，3到6月期間，於指定日期兩人入住含早餐加樂園單日暢遊，即可享每房3,529元超值優惠。

曾慶欑誠摯邀請民眾，趁著春光明媚，全家同遊雲林。在這裡感受「特優等」的服務魅力，並在悠閒的午後品嚐一杯香醇濃郁的「酷咖啡」，還有首次在樂園舉辦「耐斯歌廳秀」，有歌唱有笑梗，邀請三代同遊回味經典黃金年代。