快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

劍湖山世界蟬聯觀光署「特優等」總經理獲台灣觀光金獎

經濟日報／ 記者宋健生／雲林報導
劍湖山世界主題樂園榮獲觀光署「特優等」遊樂園的肯定。業者／提供
劍湖山世界主題樂園榮獲觀光署「特優等」遊樂園的肯定。業者／提供

今年台灣主題樂園指標—劍湖山世界（5701）再創輝煌！交通部觀光署最新年度督導考核中，劍湖山世界以卓越的運營品質與顧客滿意度，再次蟬聯最高榮譽「特優等」。帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也憑藉深耕觀光業多年的卓越貢獻，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

曾慶欑表示，這份「企業與個人」雙重肯定，不僅見證了劍湖山世界的實力，更樹立台灣觀光產業的服務標竿。

深耕旅館及觀光產業多年的曾慶欑，對於獲獎表示誠摯感謝。他分享其獨到的「生活經營哲學」：「我已將工作視為生活的一部分，每天思考如何創造被利用的價值。」

曾慶欑強調，觀光與旅館業是人力與資金高度密集的產業，與製造業追求爆發性獲利不同，觀光業需透過時間沉澱、空間營造與滿意度的累積，方能換取珍貴的顧客回流。

曾慶欑直言：「沒有人進來，就沒有收入」，因此他提倡服務不應是被動等待，而要「故意接觸」消費者，進而滿足並超越客人需求。面對日新月異的科技浪潮，曾慶欑敏銳洞察行銷媒介的更迭；他指出，傳統廣告形式已逐漸式微，現代行銷必須快速跟進高科技與AI應用。

為回饋長期支持的遊客，劍湖山世界於3月份的假日，特別邀請安芝儇、林襄等超人氣啦啦隊女孩現身園區，帶來活力四射的應援演出。以及彩虹劇場年度大秀《咖啡大師狂想曲》，結合驚險特技與雲林在地咖啡文化，提供三代同堂都能滿足的視覺享受。

另外，再加碼推出「一起走吧，1798車牌號碼優惠專案」，即日起至4月6日止，車牌號碼中包含「1」、「7」、「9」、「8」任兩碼，即可享有門票299元的超值購票優惠。而渡假大飯店也同步推出「超寵粉指定日專案」，3到6月期間，於指定日期兩人入住含早餐加樂園單日暢遊，即可享每房3,529元超值優惠。

曾慶欑誠摯邀請民眾，趁著春光明媚，全家同遊雲林。在這裡感受「特優等」的服務魅力，並在悠閒的午後品嚐一杯香醇濃郁的「酷咖啡」，還有首次在樂園舉辦「耐斯歌廳秀」，有歌唱有笑梗，邀請三代同遊回味經典黃金年代。

劍湖山世界總經理曾慶欑將劍湖山世界定位為「創造歡樂、夢幻演出的天堂」。業者／提供
劍湖山世界總經理曾慶欑將劍湖山世界定位為「創造歡樂、夢幻演出的天堂」。業者／提供

劍湖山世界 觀光署 總經理

延伸閱讀

經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

限貸令捆綁 前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低

住商機構統計六都地政局資料，六都1至2月合計買賣移轉棟數達2萬8,717棟，較去年同期減少3.7%，整體寫2017年以來的同期新低。

劍湖山世界蟬聯觀光署「特優等」總經理獲台灣觀光金獎

今年台灣主題樂園指標—劍湖山世界（5701）再創輝煌！交通部觀光署最新年度督導考核中，劍湖山世界以卓越的運營品質與顧客滿意度，再次蟬聯最高榮譽「特優等」。帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也憑藉深耕觀光業多年的卓越貢獻，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

前兩月六都移轉棟數達28,717棟、年減3.7% 專家：329檔期呈短線指標

據六都地政局最新資料，今年前兩月六都建物買賣移轉棟數總計28,717棟、年減3.7％，其中台北市3,675棟、年增6.4％，新北市6,502棟、年增0.8％，桃園市5,509棟、年減6％，台中市5,384棟、年減16.5%，台南市3,107棟、年增17.8％，高雄市4,540棟、年減8.7％。

受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。業者分析，2月整體車市受農...

陞醫生技獨家「生化脈衝」技術通過清真認證 搶攻千億美元穆斯林商機

陞醫生技2日宣布，該公司開發的外泌體化妝品原料已正式通過清真認證（Halal Certification），成為全台首家取得清真認證的外泌體公司。董事長謝儒生表示，這意味著陞醫生技已取得進軍占全球逾四分之一人口穆斯林市場門票，未來將搶攻每年逾千億美元清真美容市場龐大商機，為國際化布局立下重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。