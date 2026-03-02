快訊

長庚國際能源與湯淺台日聯手 共拓日本儲能市場

中央社／ 台北2日電
長庚國際能源與湯淺株式會社2日在大阪舉行聯合記者會，宣布雙方展開戰略合作。左2為長庚國際能源董事長王貴雲。圖／長庚國際能源提供（中央社）
台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲主導的長庚國際能源，今天宣布與日本知名電池大廠湯淺株式會社（Yuasa M&B）正式建立戰略合作關係，將攜手切入商業級儲能系統，支援日本能源轉型與產業電力韌性建設。

長庚國際能源與湯淺株式會社今天在大阪舉行聯合記者會，宣布戰略合作關係。包括大阪府知事吉村洋文、大阪市市長橫山英幸、台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑，以及多名大阪地區企業代表出席。

大阪府知事吉村洋文致辭時表示，能源相關產業是日本重要國家戰略之一，大阪府將持續支持相關產業發展與推廣，期待台日企業之間深化合作，政府也將在制度與環境整備上提供必要協助，共同促進大阪地區甚至全日本產業發展，為日本能源轉型注入更多動能。

長庚國際能源介紹，湯淺集團擁有超過百年製造歷史，在日本市場建立深厚的品質信任基礎與產業網絡。長庚國際能源則具備從電池材料研發到系統整合的完整技術能力。

這次合作分工上，長庚國際能源掌握電池材料本質與電化學結構設計，將安全與耐久性嵌入材料與系統架構之中；湯淺負責日本市場通路拓展、產業對接與在地服務體系。

長庚國際能源強調，這次合作不僅是產品經銷合作，更是長期技術與市場協作機制的建立，目標在於為日本產業提供可持續、可驗證、可規模化的儲能解決方案。為進入日本市場，長庚國際能源儲能產品已取得日本JIS電池認證，同時通過多項國際標準驗證。

長庚國際能源表示，日本政府已設定2030年儲能系統累計安裝容量達約10GW，並將再生能源發電占比提升至36%至38%。隨著再生能源滲透率持續提高，電網對可調度與長時間穩定運行的儲能需求快速成長，儲能正從示範性專案轉為電力基礎設施的重要組成。

