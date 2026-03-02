前兩月六都移轉棟數達28,717棟、年減3.7% 專家：329檔期呈短線指標

據六都地政局最新資料，今年前兩月六都建物買賣移轉棟數總計28,717棟、年減3.7％，其中台北市3,675棟、年增6.4％，新北市6,502棟、年增0.8％，桃園市5,509棟、年減6％，台中市5,384棟、年減16.5%，台南市3,107棟、年增17.8％，高雄市4,540棟、年減8.7％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年前兩月六都建物移轉棟數僅較去年小幅減少3.7％，顯示房市仍相對穩定，各縣市間的增減差異多屬個案交屋所造成的短期波動。

莊思敏表示，由於今年農曆春節時間較晚，民眾年前多忙於採買年貨、年度結算等活動，看屋腳步明顯放緩，預期3月過後賞屋人潮將逐步回流，而月底登場的329檔期也將成為觀察近期房市走向的重要指標。

莊思敏表示，隨著過去一段時間的利空資訊逐漸被市場消化，遞延的剛性需求陸續出籠，加上部分股市獲利的資金可能流入不動產市場，以及年底選舉帶動的建設題材發酵，預估今年整體房市交易量仍有機會較去年小幅成長。

然而，莊思敏分析，國際政經情勢詭譎多變，央行打炒房政策尚未鬆綁，銀行房貸水位仍相對緊繃，後續市場發展須審慎觀察。在自住客當道的趨勢下，若屋主希望加速成交、落袋為安，應視區域行情靈活調整開價。