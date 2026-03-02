快訊

前兩月六都移轉棟數達28,717棟、年減3.7% 專家：329檔期呈短線指標

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據六都地政局最新資料，今年前兩月六都建物買賣移轉棟數總計28,717棟、年減3.7％，其中台北市3,675棟、年增6.4％，新北市6,502棟、年增0.8％，桃園市5,509棟、年減6％，台中市5,384棟、年減16.5%，台南市3,107棟、年增17.8％，高雄市4,540棟、年減8.7％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年前兩月六都建物移轉棟數僅較去年小幅減少3.7％，顯示房市仍相對穩定，各縣市間的增減差異多屬個案交屋所造成的短期波動。

莊思敏表示，由於今年農曆春節時間較晚，民眾年前多忙於採買年貨、年度結算等活動，看屋腳步明顯放緩，預期3月過後賞屋人潮將逐步回流，而月底登場的329檔期也將成為觀察近期房市走向的重要指標。

莊思敏表示，隨著過去一段時間的利空資訊逐漸被市場消化，遞延的剛性需求陸續出籠，加上部分股市獲利的資金可能流入不動產市場，以及年底選舉帶動的建設題材發酵，預估今年整體房市交易量仍有機會較去年小幅成長。

然而，莊思敏分析，國際政經情勢詭譎多變，央行打炒房政策尚未鬆綁，銀行房貸水位仍相對緊繃，後續市場發展須審慎觀察。在自住客當道的趨勢下，若屋主希望加速成交、落袋為安，應視區域行情靈活調整開價。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

2月新車受到假期及關稅影響領牌數2.2萬、年減19.9%

2月新車市場銷售受到農曆春節、228假期，再加上美國汽車進口關稅未定案影響，2月銷售較為冷清，全月新車領牌數2.2萬 輛，年減19.9%、較元月農曆新年旺月下滑37%；TOYOTA月銷售7,279台，CROSS及進口車的RAV4兩大銷售神車助威，銷售台數遙遙領先第2名的HONDA月銷售1,570台。

限貸令捆綁 前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低

住商機構統計六都地政局資料，六都1至2月合計買賣移轉棟數達2萬8,717棟，較去年同期減少3.7%，整體寫2017年以來的同期新低。

劍湖山世界蟬聯觀光署「特優等」總經理獲台灣觀光金獎

今年台灣主題樂園指標—劍湖山世界（5701）再創輝煌！交通部觀光署最新年度督導考核中，劍湖山世界以卓越的運營品質與顧客滿意度，再次蟬聯最高榮譽「特優等」。帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也憑藉深耕觀光業多年的卓越貢獻，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

前兩月六都移轉棟數達28,717棟、年減3.7% 專家：329檔期呈短線指標

據六都地政局最新資料，今年前兩月六都建物買賣移轉棟數總計28,717棟、年減3.7％，其中台北市3,675棟、年增6.4％，新北市6,502棟、年增0.8％，桃園市5,509棟、年減6％，台中市5,384棟、年減16.5%，台南市3,107棟、年增17.8％，高雄市4,540棟、年減8.7％。

受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。業者分析，2月整體車市受農...

