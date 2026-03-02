快訊

陞醫生技獨家「生化脈衝」技術通過清真認證 搶攻千億美元穆斯林商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
陞醫生技旗下外泌體化妝品原料已正式通過清真認證，由研發長金玉堂（右）代表領證。陞醫生技／提供
陞醫生技旗下外泌體化妝品原料已正式通過清真認證，由研發長金玉堂（右）代表領證。陞醫生技／提供

陞醫生技2日宣布，該公司開發的外泌體化妝品原料已正式通過清真認證（Halal Certification），成為全台首家取得清真認證的外泌體公司。董事長謝儒生表示，這意味著陞醫生技已取得進軍占全球逾四分之一人口穆斯林市場門票，未來將搶攻每年逾千億美元清真美容市場龐大商機，為國際化布局立下重要里程碑。

根據研究機構Fortune Business Insights估算，全球清真美容市場規模將從2024年的477.6億美元大幅成長到2032年的1,150.3億美元，其中亞太區為主要戰場，隨著穆斯林人口結構年輕化與消費能力提升，高端醫美與功能型保養品需求快速成長。

謝儒生指出，清真認證落地後，陞醫生技將加速拓展東南亞、中東及南亞市場，進一步鞏固其在全球外泌體產業的戰略地位。

「Halal」於阿拉伯語意指「合法、合規」，代表產品符合伊斯蘭教規範下對食品、藥品與化妝品之嚴格標準，陞醫生技長期深耕生物醫藥與再生醫學領域，持續投入外泌體技術的研發優化與創新應用，這次陞醫的外泌體化妝品原料能夠通過在國際上相當嚴苛的清真認證標準，代表從原料選擇、生產流程設計到品質監控體系，全面符合清真規範的高標準要求。

陞醫生技核心競爭力來自獨家「生化脈衝誘導技術」，目前已取得全球22國專利布局，並發表多篇國際期刊論文，持續拓展外泌體應用邊界，並創下三項全球領先成果：一，全球唯一可液態常溫儲存與應用之外泌體產品，突破傳統生物製劑需冷鏈運輸限制，大幅提升臨床與商業應用可及性；二，達 99.99% 純度之外泌體技術平台，強化產品安全性與穩定性，確保效能表現的一致與可靠；三，功能誘導靶向型外泌體技術，透過生化脈衝精準誘導基因表現，針對不同應用強化特定效能，已生產30多種不同功效靶向外泌體，效果較一般外泌體提升數倍至數十倍。

謝儒生說，取得清真認證不僅是合規里程碑，更是公司對全球消費者的長期承諾，提供純淨、道德且具科學實證的保養選擇，陞醫生技將持續推動外泌體技術於美容與蘊髮領域的多元應用，讓創新生技在尊重多元文化與信仰的前提下，走向真正全球化，我們也歡迎各化妝品品牌業者、經銷商、或有代工需求業者一起合作，共同開發市場。

展望未來，陞醫生技將深化國際布局，串聯全球專利技術、製程標準與市場策略，打造具高度門檻與可持續競爭力的外泌體技術平台，隨著全球對純淨成分、倫理製程與科學實證需求日益提升，未來將以創新為核心、以品質為根本，推動外泌體從實驗室走向全球市場，實現技術價值與產業影響力全面升級，朝成為世界級再生醫學與功能型保養領導品牌穩健邁進。

