永笙全球首創「公庫保障服務」推進美國 公司今年第2季掛牌上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永笙-KY（4178）2日宣布，該公司發展全球首創「公庫保障服務」商業模式，繼去年與新光人壽簽約合作、導入台灣壽險通路後，再與美國保險經紀服務商簽訂合作意向書（MOU），正式啟動美國市場布局，下一步也將積極布局東南亞與其他海外市場。

永笙生技表示，該公司以「細胞三箭」策略推進營運成長，涵蓋細胞新藥、細胞供應與細胞服務三大面向，分別對應公司長、中、短期之營收布局。隨著「細胞三箭」策略推進、國際合作逐步落地，將持續強化營運動能與市場拓展，公司已於今年1月20日通過證交所董事會通過第一上市核准，預計今年第2季正式上市。

永笙生技表示，美國擁有近3.5億的龐大人口規模與成熟的保險支付體系，亦為全球醫療保險支出最具規模的市場之一，此次合作可望為永笙未來營運成長注入新動能。

永笙生技表示，此次與保險服務商合作的關鍵，在於永笙已具備可被納入保障架構的細胞治療產品。永笙臍帶血新藥REGENECYTE已獲得美國 FDA 生物製劑新藥查驗登記（BLA）核准，並已建立可銜接保險支付之市場機制，目前美國每劑保險給付價格為美金數萬元。

REGENECYTE是台灣唯一成功取得美國FDA藥證的細胞治療產品，其臨床應用涵蓋近80種造血系統缺損相關疾病，包含癌症、免疫疾病、代謝疾病與罕見病等。

在此基礎上，「公庫保障服務」以B2B合作模式，由保險服務方每年依保戶規模與續約狀況支付相應之服務費用予永笙；在保障服務期間內，當保戶於臨床上經醫師評估需要臍帶血移植治療時，永笙提供細胞治療產品REGENECYTE供臨床治療使用。

永笙生表示，此一創新商業模式有助於提升患者治療可近性、強化保險合作夥伴產品差異化，並為永笙建立可擴張的服務型收入來源，此全新商業模式創造保戶、保險公司、永笙三方共贏。

除台灣以及美國市場外，永笙也正積極布局東南亞與其他海外市場。公司過去累積逾2,300例臍帶血移植臨床應用，服務遍及全球350間醫學中心，這些「真實世界數據（RWD）」正是永笙「公庫保障服務」得以走向國際的重要依據。除國際B2B合作外，公司亦同步規劃B2C市場擴張，未來一般民眾可望透過購買公庫配對服務，於有臍帶血治療臨床需求時，獲得更可負擔的治療保障。

永笙以「細胞三箭」策略推進營運成長，涵蓋細胞新藥、細胞供應與細胞服務三大面向，分別對應公司長、中、短期之營收布局：短期以保險合作帶動服務型收入，效益可望自今年第2季逐步顯現，此服務收益會隨每年各國各地區保戶人數增加累積，呈現跳躍式成長；中期利用REGENECYTE所包含的最純淨也最年輕的各類細胞原料API，布局國際CDMO市場；長期則透過新藥開發與適應症拓展，推進更具規模的收益成長。

