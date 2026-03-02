社區幫推動E化管理一站整理 助處理龐雜社區事務

隨著住宅規模擴大與住戶組成日益多元，現代社區承接的事務量與內容明顯增加，過去用傳統紙本與人工處理的方式難以支撐龐大的社區事務。「社區幫」以E化管理，為社區管理打造一站式社區管理APP，整合公告發布、繳費管理、投票決議與各項生活服務，讓住戶透過手機即可掌握社區動態，也協助管委會提升管理透明度與作業效率。

根據社區幫觀察表示，現代社區事務反映了科技和社會福利的演進，從最基本的管理費、瓦斯費等費用收取、社區公告，郵務包裹，到因應現代眾多公設的管理，包含閱覽室、ktv、烹飪教室等等，以及社區巡邏、事務投票決議，甚至還有外牆、公設或私有部分的修繕服務等等，眾多項目凸顯了社區管理的品質，若是未有完善的配套管理措施，反而為住戶增添不便，也為社區管理單位帶來負擔。

社區幫以E化服務打造一站式社區管理APP，整合資訊、流程與服務項目，對住戶的好處在於大幅節省為瑣事分心的時間、專注於經營自身生活；對管委會而言，則能確保效率、追蹤、方便管理。社區E化的核心，不只是科技，而是以人為本的生活體驗設計。

社區幫分享，如APP同時最受住戶與管委會青睞的「刷卡繳管理費」功能，已與27家銀行完成串接，提供住戶多元刷卡選擇，在完成繳費後，系統即時更新後台資料，自動記錄住戶過往繳費紀錄，同時協助管委會掌握收費狀況並簡化對帳流程，有助於降低催收成本與行政負擔，也讓社區財務管理更具效率與透明度。

在生活服務上，「社區幫」也規劃多元模組。包含瞄準生活需求的「家戶幫」，串聯生活旅遊、居家服務、家具家電與設備建材等廠商，並提供獨家優惠；協助管委會解決管理問題的「管委幫」，則涵蓋機電消防、設備維護、環境清潔與財務管理等項目；更有「特約商店」串聯社區周邊合作店家，強化社區與在地連結，「好康幫」則提供繳納管理費住戶的每月回饋推播，提升住戶參與度等等。

社區幫表示，隨著社區角色與服務內容持續擴展，數位工具逐漸成為管理基礎設施的一環，E化的目的在於以數位科技為生活提供效率與便利，輔助純人工與紙本服務的不足、並減少重複性行政作業，讓社區運作更順暢，也讓住戶能將時間專注於經營自身生活。

《社區幫》官方網站：（https://www.localbond.tw/）

下載 APP：（https://localbond.app.link/?$ios_deepview=sy-localbond_deepview_jhtc&~channel=community&~feature=invitation_letter&~campaign=community_invitation_letter&~tags=2025&$uri_redirect_mode=1&$deeplink_path=https%3A%2F%2Flocalbond.app.link%2Fnone%2Fnone%3Futm_source%3Dcommunity%26utm_medium%3Dinvitation_letter%26utm_campaign%3Dcommunity_invitation_letter%26utm_content%3D2025）