快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

社區幫推動E化管理一站整理 助處理龐雜社區事務

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「社區幫」App以E化管理，整合公告發布、繳費管理、投票決議與各項生活服務，為社區管理打造一站式社區管理。（圖：信義房屋提供）
「社區幫」App以E化管理，整合公告發布、繳費管理、投票決議與各項生活服務，為社區管理打造一站式社區管理。（圖：信義房屋提供）

隨著住宅規模擴大與住戶組成日益多元，現代社區承接的事務量與內容明顯增加，過去用傳統紙本與人工處理的方式難以支撐龐大的社區事務。「社區幫」以E化管理，為社區管理打造一站式社區管理APP，整合公告發布、繳費管理、投票決議與各項生活服務，讓住戶透過手機即可掌握社區動態，也協助管委會提升管理透明度與作業效率。

根據社區幫觀察表示，現代社區事務反映了科技和社會福利的演進，從最基本的管理費、瓦斯費等費用收取、社區公告，郵務包裹，到因應現代眾多公設的管理，包含閱覽室、ktv、烹飪教室等等，以及社區巡邏、事務投票決議，甚至還有外牆、公設或私有部分的修繕服務等等，眾多項目凸顯了社區管理的品質，若是未有完善的配套管理措施，反而為住戶增添不便，也為社區管理單位帶來負擔。

社區幫以E化服務打造一站式社區管理APP，整合資訊、流程與服務項目，對住戶的好處在於大幅節省為瑣事分心的時間、專注於經營自身生活；對管委會而言，則能確保效率、追蹤、方便管理。社區E化的核心，不只是科技，而是以人為本的生活體驗設計。

社區幫分享，如APP同時最受住戶與管委會青睞的「刷卡繳管理費」功能，已與27家銀行完成串接，提供住戶多元刷卡選擇，在完成繳費後，系統即時更新後台資料，自動記錄住戶過往繳費紀錄，同時協助管委會掌握收費狀況並簡化對帳流程，有助於降低催收成本與行政負擔，也讓社區財務管理更具效率與透明度。

在生活服務上，「社區幫」也規劃多元模組。包含瞄準生活需求的「家戶幫」，串聯生活旅遊、居家服務、家具家電與設備建材等廠商，並提供獨家優惠；協助管委會解決管理問題的「管委幫」，則涵蓋機電消防、設備維護、環境清潔與財務管理等項目；更有「特約商店」串聯社區周邊合作店家，強化社區與在地連結，「好康幫」則提供繳納管理費住戶的每月回饋推播，提升住戶參與度等等。

社區幫表示，隨著社區角色與服務內容持續擴展，數位工具逐漸成為管理基礎設施的一環，E化的目的在於以數位科技為生活提供效率與便利，輔助純人工與紙本服務的不足、並減少重複性行政作業，讓社區運作更順暢，也讓住戶能將時間專注於經營自身生活。

《社區幫》官方網站：（https://www.localbond.tw/

下載 APP：（https://localbond.app.link/?$ios_deepview=sy-localbond_deepview_jhtc&~channel=community&~feature=invitation_letter&~campaign=community_invitation_letter&~tags=2025&$uri_redirect_mode=1&$deeplink_path=https%3A%2F%2Flocalbond.app.link%2Fnone%2Fnone%3Futm_source%3Dcommunity%26utm_medium%3Dinvitation_letter%26utm_campaign%3Dcommunity_invitation_letter%26utm_content%3D2025

管委會 住戶

延伸閱讀

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

房仲化身變形金剛拚生存 推社區共享空間搏感情奏效

安平二期國宅海砂屋改建延宕20多年 議員要求市府公辦

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

2月新車受到假期及關稅影響領牌數2.2萬、年減19.9%

2月新車市場銷售受到農曆春節、228假期，再加上美國汽車進口關稅未定案影響，2月銷售較為冷清，全月新車領牌數2.2萬 輛，年減19.9%、較元月農曆新年旺月下滑37%；TOYOTA月銷售7,279台，CROSS及進口車的RAV4兩大銷售神車助威，銷售台數遙遙領先第2名的HONDA月銷售1,570台。

限貸令捆綁 前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低

住商機構統計六都地政局資料，六都1至2月合計買賣移轉棟數達2萬8,717棟，較去年同期減少3.7%，整體寫2017年以來的同期新低。

劍湖山世界蟬聯觀光署「特優等」總經理獲台灣觀光金獎

今年台灣主題樂園指標—劍湖山世界（5701）再創輝煌！交通部觀光署最新年度督導考核中，劍湖山世界以卓越的運營品質與顧客滿意度，再次蟬聯最高榮譽「特優等」。帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也憑藉深耕觀光業多年的卓越貢獻，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

前兩月六都移轉棟數達28,717棟、年減3.7% 專家：329檔期呈短線指標

據六都地政局最新資料，今年前兩月六都建物買賣移轉棟數總計28,717棟、年減3.7％，其中台北市3,675棟、年增6.4％，新北市6,502棟、年增0.8％，桃園市5,509棟、年減6％，台中市5,384棟、年減16.5%，台南市3,107棟、年增17.8％，高雄市4,540棟、年減8.7％。

受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。業者分析，2月整體車市受農...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。