快訊

受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

中央社／ 記者鍾榮峰台北2日電
業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。圖為貨櫃與汽車。圖／AI生成
業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。業者分析，2月整體車市受農曆春節與228連假工作天數縮短影響，此外美國進口車關稅政策不確定因素持續發酵，影響2月高級車的實際登錄量。

展望3月，車界人士分析，雖有美伊戰爭及美國關稅政策等不確定性影響，但政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長帶動下，預期3月台灣新車市場登錄數約3.6萬輛，較2025年同期下滑約3%。

展望今年車市，和泰車先前評估，全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體跟人工智慧（AI）應用的強勁需求帶動，相關出口持續成長，加上政策延續與需求回補雙重推動，預期今年台灣車市將比2025年更為活絡，全年新車規模上看44萬輛。

根據統計資料，鴻海與裕隆合資的鴻華先進推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，今年2月共交付82輛新車，前2月累計210輛，2025年全年交付3431輛，加上2024年全年交車7121輛，累計到今年2月，納智捷n7共計交車達1萬762輛。

資料顯示，今年2月台灣新車掛牌2萬2043輛，較1月3萬5073輛減少37.1%，較2025年同期2萬7515輛下滑19.9%。

業者分析，2月整體車市受農曆春節與228連假影響，工作天數較去年同期明顯縮短，同時，美國進口車關稅政策的不確定因素持續發酵，影響2月高級車級距的實際登錄量，高級車市占率下滑至18.2%，較2025年2月的26.5%明顯下滑。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA在2月登錄數7279輛，以33%市占率穩居台灣新車市場占有率第1，累計TOYOTA與LEXUS品牌2月合計登錄8606輛，市占率39%，較去年同期減少17.1%。

和泰車評估，今年3月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.33輛，市占率36.9%。

觀察進口車，根據統計，2月進口車登錄數1萬405輛，較1月的1萬4561輛減少28.5%，年減24.7%，市占率升至47.2%。

觀察高級車市況，根據統計，2月台灣高級車市場總登錄數4008輛，月減44.6%，較2025年同期減少45.1%。

業者分析，2月高級車登錄數下滑，主要是關稅政策不確定性持續影響消費者購車氛圍。

進口車 人工智慧 市占率

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

限貸令捆綁 前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低

住商機構統計六都地政局資料，六都1至2月合計買賣移轉棟數達2萬8,717棟，較去年同期減少3.7%，整體寫2017年以來的同期新低。

劍湖山世界蟬聯觀光署「特優等」總經理獲台灣觀光金獎

今年台灣主題樂園指標—劍湖山世界（5701）再創輝煌！交通部觀光署最新年度督導考核中，劍湖山世界以卓越的運營品質與顧客滿意度，再次蟬聯最高榮譽「特優等」。帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也憑藉深耕觀光業多年的卓越貢獻，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

前兩月六都移轉棟數達28,717棟、年減3.7% 專家：329檔期呈短線指標

據六都地政局最新資料，今年前兩月六都建物買賣移轉棟數總計28,717棟、年減3.7％，其中台北市3,675棟、年增6.4％，新北市6,502棟、年增0.8％，桃園市5,509棟、年減6％，台中市5,384棟、年減16.5%，台南市3,107棟、年增17.8％，高雄市4,540棟、年減8.7％。

受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。業者分析，2月整體車市受農...

陞醫生技獨家「生化脈衝」技術通過清真認證 搶攻千億美元穆斯林商機

陞醫生技2日宣布，該公司開發的外泌體化妝品原料已正式通過清真認證（Halal Certification），成為全台首家取得清真認證的外泌體公司。董事長謝儒生表示，這意味著陞醫生技已取得進軍占全球逾四分之一人口穆斯林市場門票，未來將搶攻每年逾千億美元清真美容市場龐大商機，為國際化布局立下重要里程碑。

