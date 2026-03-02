受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

業者今天公布2月台灣新車掛牌數2.2萬輛，比原先預估的2.6萬輛低，也較1月的3.5萬輛減少。業者分析，2月整體車市受農曆春節與228連假工作天數縮短影響，此外美國進口車關稅政策不確定因素持續發酵，影響2月高級車的實際登錄量。

展望3月，車界人士分析，雖有美伊戰爭及美國關稅政策等不確定性影響，但政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長帶動下，預期3月台灣新車市場登錄數約3.6萬輛，較2025年同期下滑約3%。

展望今年車市，和泰車先前評估，全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體跟人工智慧（AI）應用的強勁需求帶動，相關出口持續成長，加上政策延續與需求回補雙重推動，預期今年台灣車市將比2025年更為活絡，全年新車規模上看44萬輛。

根據統計資料，鴻海與裕隆合資的鴻華先進推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，今年2月共交付82輛新車，前2月累計210輛，2025年全年交付3431輛，加上2024年全年交車7121輛，累計到今年2月，納智捷n7共計交車達1萬762輛。

資料顯示，今年2月台灣新車掛牌2萬2043輛，較1月3萬5073輛減少37.1%，較2025年同期2萬7515輛下滑19.9%。

業者分析，2月整體車市受農曆春節與228連假影響，工作天數較去年同期明顯縮短，同時，美國進口車關稅政策的不確定因素持續發酵，影響2月高級車級距的實際登錄量，高級車市占率下滑至18.2%，較2025年2月的26.5%明顯下滑。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA在2月登錄數7279輛，以33%市占率穩居台灣新車市場占有率第1，累計TOYOTA與LEXUS品牌2月合計登錄8606輛，市占率39%，較去年同期減少17.1%。

和泰車評估，今年3月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.33輛，市占率36.9%。

觀察進口車，根據統計，2月進口車登錄數1萬405輛，較1月的1萬4561輛減少28.5%，年減24.7%，市占率升至47.2%。

觀察高級車市況，根據統計，2月台灣高級車市場總登錄數4008輛，月減44.6%，較2025年同期減少45.1%。

業者分析，2月高級車登錄數下滑，主要是關稅政策不確定性持續影響消費者購車氛圍。