杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

旅遊業者表示，此次杜拜機場作為中東重要交通樞紐因戰事關閉，已造成多條飛往中東及以該地轉機前往歐洲的航線取消，影響範圍涵蓋歐洲團（東歐、北歐）與土耳其、希臘、埃及等需經中東轉機的團體，部分旅客恐需改班或在當地滯留。

可樂旅遊表示，受美伊戰爭情勢升溫及部分區域領空關閉影響，部分歐洲團體行程出現延誤甚至被迫取消。現階段將「旅客安全與權益」列為最高原則，已啟動緊急應變機制，全力協助滯留旅客安排後續返台動線。

據了解，目前可樂旅遊在歐洲滯留旅客約達百人，多為需經第三地轉機者。業者正與航空公司密切協調，可望逐步媒合替代航班班次，讓旅客能儘速、分批平安返國。另外交部已將阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號為「橙色」，為此可樂旅遊將暫停銷售3月底前杜拜商品，並協助尚未出發旅客變更行程。

雄獅表示，針對美伊戰爭情勢影響，以旅客安全為最高原則，已成立專案小組即時掌握團體動態，並與航空公司及當地單位密切聯繫。目前杜拜1團行程中，團員均安，行程調整以室內活動為主。3月8日前出發之杜拜團體皆取消出團，並依《國外旅遊定型化契約》第14條辦理，提供轉團優惠（短線1,000元、長線2,000元）。後續將依最新情勢與航班狀況彈性調整，確保旅客安全與權益。

鳳凰（5706）表示，受中東戰事波及，阿聯酋取消2月28日、3月1日杜拜返台航班，目前影響三團共計83人，行程皆已結束，並改訂其他航班，將分別於2日從倫敦、阿姆斯特丹及曼谷轉機，預計3日抵達台灣。

旅天下表示，目前僅有一團於2月24日已出發的39人杜拜團，在2日回程航班受到影響而停留，航司正在協助確認可簽轉航班。另有三個還在歐洲進行行程的旅行團共計75人，預計將在本周回台，目前航班動態仍待航空公司滾動式公布消息。而未出發團體部分，有4團總計88人，旅天下正在緊急找替代航班。預計將會先在3月3日出發的10人土耳其團，若是阿聯酋航空通知航班取消，將會取消出團。現階段還在觀望國際動態，尚未決策哪些旅遊線停止銷售。

五福旅遊表示，目前五福旅遊無團體滯留於伊朗、以色列、阿聯酋大公國(杜拜、阿布達比）及周邊國家。至於經杜拜或阿布達比轉機團體，目前以轉調其他航空公司做替代方案，並暫停銷售近期相關轉機商品，包括阿聯酋大公國(杜拜、阿布達比）行程，後續戰事發展，持續關注中，以保護消費者安全為處理最高準則。如果原本搭乘阿聯酋航空的旅客，五福會協助客戶進行轉移到其他航空公司或者取消團體。