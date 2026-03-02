台中商用不動產市場升溫 聯聚中衡大廈商場5.88億元成交

台中住宅市場持續走冷，不過商辦市場卻傳出令人振奮的消息，台中豪宅一哥聯聚建設在去年底推出的豪辦新案「聯聚中衡大廈」，其中規劃一棟轉角廣場，最新實價登錄已有神秘人出手，以5.88億餘元預訂，拆算每坪單價來到93.37萬元。而據了解，神秘買家為中部知名傳產業者。

實登最新揭露，該商場共計4個層樓，坪數落在781.29坪，包含15個車位，總價5.8898億元，拆算單價每坪來到93.37萬元。聯聚建設總經理王于娟不便透露客資，但她表示，最近市場整體銷況雖然慢了一點，但一步一腳印，商辦市場相對不受影響。

「聯聚中衡大廈」豪辦案去年12月開賣，規劃樓高37層，60至130坪彈性格局，攜手義大利建築團隊ACPV Architects操刀全案建築與空間設計，總銷逾220億元。目前累積揭露25筆實登資訊，包括一筆商場，辦公室最高單價約96.51萬元、總價達1.21億元，最低單價約76.2萬元、總價6,305萬元。

據了解，2024年開春，當時聯聚建設推出「聯聚中維大廈」，其中一座商場坪數722.03坪，同樣在預售時期就以5.65億元售出，當時拆算每坪單價近84萬元。

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，七期除了豪宅與頂級辦公市場表現亮眼之外，隨著生活機能日益成熟，也同步推升高租金、高單價的零售店面與商場去化速度。

他表示，七期不動產市場近年在多個指標型個案上都有斬獲，反映繼高端住宅、頂級辦公需求崛起後，消費型商業空間也成為下一波接棒的主力。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出，今年在兆元級產業投資帶動下，台中商辦市場迎來新動能。

台積電於台中布局約1.5兆元先進製程新廠，工程陸續展開，帶動半導體設備與材料供應鏈同步進駐，包括ASML、Tokyo Electron等國際設備商，以及多家本土企業擴產布局。2025年台中整體產業投資規模已達兆元水準，2026年動能延續，產業群聚效應持續強化。

柯昇沛表示，馬年兆元向南奔騰，帶動的不只是投資規模擴張，更是台中城市定位的轉變。

當產業資本開始長期布局，台中商辦市場正邁向更成熟的發展階段。真正決定價值的，不是短期波動，而是未來十年核心區位與產業密度的持續累積。