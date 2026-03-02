快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

台中商用不動產市場升溫 聯聚中衡大廈商場5.88億元成交

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
聯聚中衡大廈全案由國際知名的義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀。聯合報系資料照
聯聚中衡大廈全案由國際知名的義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀。聯合報系資料照

台中住宅市場持續走冷，不過商辦市場卻傳出令人振奮的消息，台中豪宅一哥聯聚建設在去年底推出的豪辦新案「聯聚中衡大廈」，其中規劃一棟轉角廣場，最新實價登錄已有神秘人出手，以5.88億餘元預訂，拆算每坪單價來到93.37萬元。而據了解，神秘買家為中部知名傳產業者。

實登最新揭露，該商場共計4個層樓，坪數落在781.29坪，包含15個車位，總價5.8898億元，拆算單價每坪來到93.37萬元。聯聚建設總經理王于娟不便透露客資，但她表示，最近市場整體銷況雖然慢了一點，但一步一腳印，商辦市場相對不受影響。

「聯聚中衡大廈」豪辦案去年12月開賣，規劃樓高37層，60至130坪彈性格局，攜手義大利建築團隊ACPV Architects操刀全案建築與空間設計，總銷逾220億元。目前累積揭露25筆實登資訊，包括一筆商場，辦公室最高單價約96.51萬元、總價達1.21億元，最低單價約76.2萬元、總價6,305萬元。

據了解，2024年開春，當時聯聚建設推出「聯聚中維大廈」，其中一座商場坪數722.03坪，同樣在預售時期就以5.65億元售出，當時拆算每坪單價近84萬元。

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，七期除了豪宅與頂級辦公市場表現亮眼之外，隨著生活機能日益成熟，也同步推升高租金、高單價的零售店面與商場去化速度。

他表示，七期不動產市場近年在多個指標型個案上都有斬獲，反映繼高端住宅、頂級辦公需求崛起後，消費型商業空間也成為下一波接棒的主力。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出，今年在兆元級產業投資帶動下，台中商辦市場迎來新動能。

台積電於台中布局約1.5兆元先進製程新廠，工程陸續展開，帶動半導體設備與材料供應鏈同步進駐，包括ASML、Tokyo Electron等國際設備商，以及多家本土企業擴產布局。2025年台中整體產業投資規模已達兆元水準，2026年動能延續，產業群聚效應持續強化。

柯昇沛表示，馬年兆元向南奔騰，帶動的不只是投資規模擴張，更是台中城市定位的轉變。

當產業資本開始長期布局，台中商辦市場正邁向更成熟的發展階段。真正決定價值的，不是短期波動，而是未來十年核心區位與產業密度的持續累積。

企業總部再進化！聯聚中衡大廈引入「家族辦公室」概念，受到市場矚目。業者／提供 宋健生
企業總部再進化！聯聚中衡大廈引入「家族辦公室」概念，受到市場矚目。業者／提供 宋健生

延伸閱讀

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

私校聚落成形 帶動台中市北屯十四期生活圈推案升溫

2026年新春房市開紅盤 台中房市剛需支撐案場穩健升溫

台中這低調房市區正在轉型 房仲：低基期不會太久了

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

台中商用不動產市場升溫 聯聚中衡大廈商場5.88億元成交

台中住宅市場持續走冷，不過商辦市場卻傳出令人振奮的消息，台中豪宅一哥聯聚建設在去年底推出的豪辦新案「聯聚中衡大廈」，其中規劃一棟轉角廣場，最新實價登錄已有神秘人出手，以5.88億餘元預訂，拆算每坪單價來到93.37萬元。而據了解，神秘買家為中部知名傳產業者。

中東領空關閉衝擊團客 觀光署：76團2,059人受影響

受戰爭情勢影響，中東多國領空關閉，衝擊國人赴中東及經中東轉機之團體旅遊行程。觀光署表示，經洽詢主要辦理相關行程之旅行社統計，自2月28日起受影響團體約76團、2,059人。

順益取得賓士卡車台灣總代理 成立子公司順賓商車

台灣商用車經營代理商順益集團（Shung Ye Group）今天宣布，取得賓士卡車（Mercedes-Benz Truc...

觀光旅宿與藝術跨界合作 張維恒攝影展谷關神木谷登場

邁入40週年的谷關神木谷假期大飯店，成功開創觀光旅宿與藝術跨界的傑出典範，並在2025年入選為「臺中藝術亮點」。3月全新登場的《再見，飛碟屋-張維恒攝影展》，共展出14件以「萬里飛碟屋」建築為主題攝影作品，結合谷關的溫泉文化與山林景觀，為民眾帶來截然不同的尋「幽」探「秘」之旅。

內政部歷時9年協調 八里污水處理廠營運今交棒新北市政府

內政部常務次長吳堂安2日親自出席「八里污水處理廠」交接典禮。吳堂安表示，八里污水處理廠位於新北市轄區，收集臺北、新北及基隆3市的污水，其中每日處理超過7成來自新北市的民生污水，自85年啟用以來，一直由臺北市政府代管至今；經行政院、內政部與雙北市政府歷經9年密切研商，並持續提供人力及經費等支持，今日正式完成交棒，移由新北市政府接手營運管理，未來將持續推動接管、維護及綠能生產等工作，守護廣大市民的生活品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。