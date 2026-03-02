聽新聞
中東領空關閉衝擊團客 觀光署：76團2,059人受影響
受戰爭情勢影響，中東多國領空關閉，衝擊國人赴中東及經中東轉機之團體旅遊行程。觀光署表示，經洽詢主要辦理相關行程之旅行社統計，自2月28日起受影響團體約76團、2,059人。
其中，取消出團並辦理退費者約31團、851人；另受航班異動影響滯留國外旅客約45團、1,208人。觀光署已請各旅行社妥為因應，積極協助旅客安排替代航班儘速返國；如暫時無法返國，也應妥善安排旅客食宿及相關照顧措施，以保障旅客權益。
此外，觀光署提醒，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，可在1年內持相關資料向品保協會申請調處。
