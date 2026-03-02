快訊

觀光旅宿與藝術跨界合作 張維恒攝影展谷關神木谷登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
神木谷假期大飯店打造谷關藝術新亮點，成功開創觀光旅宿與藝術跨界的典範。業者提供
邁入40週年的谷關神木谷假期大飯店，成功開創觀光旅宿與藝術跨界的傑出典範，並在2025年入選為「臺中藝術亮點」。3月全新登場的《再見，飛碟屋-張維恒攝影展》，共展出14件以「萬里飛碟屋」建築為主題攝影作品，結合谷關的溫泉文化與山林景觀，為民眾帶來截然不同的尋「幽」探「秘」之旅。

神木谷假期大飯店座落於谷關吊橋、明治老街旁，是台中市第一家獲得溫泉標章認證的旅館，飯店引以為傲的百年「美人湯」取自泉源核心，泉質純淨細緻，深受旅客青睞；園區內擁有千年神松與詩意庭園造景，營造出山林環抱、靜謐悠然的度假氛圍。

飯店空間亦融入豐富藝文元素，書法、繪畫、雕刻與珍藏藝術品點綴於各個角落，讓旅人在泡湯休憩之餘，也能沉浸於藝術之中，為身心靈注入滿滿能量，因此成為不少「行家級」旅人遊憩谷關的首選。

今年開春，神木谷假期大飯店顛覆大眾對谷關尋幽探秘的刻板印象，邀請醫術、藝術兼修的張維恒醫師，展出他關注長達20多年的飛碟屋攝影作品，背後蘊藏著他對飛碟UFO的未知好奇，以及「標本式」影像收集的攝影實驗。

開展儀式由神木谷假期大飯店總經理何續華，與創作者張維恒醫師主持，台灣東亞國際文化藝術交流協會理事長王美玥、台中市前文化局副局長曾能汀等人都到場。

張維恒在2003年意外發現萬里翡翠灣的飛碟屋群，其後23年間多次前往拍攝紀錄，隨著時間推移，飛碟屋日漸減少，今年2月他再次前往翡翠灣，發現僅剩最後四座飛碟屋，因而將此次攝影展定名為《再見，飛碟屋》。

現任平等澄清醫院急診科醫師的張維恒，出生於日本東京的華僑家庭，他的父親愛好攝影並收藏多款經典相機，對他產生深遠影響。張維恒自5歲起就把相機當玩具，能把相機零件完全拆解，再一一組裝復原。

《再見，飛碟屋》系列作品色彩鮮明，呈現頹敗與未來的矛盾，時空錯置的視覺戲劇張力，廢棄的建築物在他的攝影鏡頭下，彷彿化身科幻電影場景，20多年的時空凝結在一張張照片之中。

神木谷假期大飯店總經理何續華表示，今年適逢神木谷創立40週年，園區特別規劃一系列展覽活動，希望讓旅客在泡湯休憩之餘，也能親近藝術。3月份首先登場的是《再見，飛碟屋－張維恒攝影展》，展期自3月1日起至3月30日，透過張維恒鏡頭下的影像作品，為今年的藝文活動揭開序幕。

後續也陸續推出多場重量級展覽，包括台灣東亞國際文化藝術交流協會聯展、《慕夏之韻－王美惇畫展》、神木谷典藏展、《琴聲畫韻－陳在棟、賴秀珍水墨畫聯展》，以及袁金塔、張淑德教授繪畫聯展等，展現多元創作風貌。

何續華希望透過一系列藝術展演，為谷關注入豐沛藝文能量，也讓溫泉山城成為兼具自然風景與人文底蘊的藝術場域。他也邀請民眾把握展期，走訪谷關。展覽相關訊息與旅遊資訊，可瀏覽谷關神木谷假期大飯店Facebook。

神木谷假期大飯店位在明治老街旁，百年美人湯泉質與靜謐藝文氛圍是最大特色。業者提供 宋健生
萬里飛碟屋在張維恒的鏡頭下，成為藝術創作。業者提供
