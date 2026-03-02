內政部歷時9年協調 八里污水處理廠營運今交棒新北市政府

內政部常務次長吳堂安2日親自出席「八里污水處理廠」交接典禮。吳堂安表示，八里污水處理廠位於新北市轄區，收集臺北、新北及基隆3市的污水，其中每日處理超過7成來自新北市的民生污水，自85年啟用以來，一直由臺北市政府代管至今；經行政院、內政部與雙北市政府歷經9年密切研商，並持續提供人力及經費等支持，今日正式完成交棒，移由新北市政府接手營運管理，未來將持續推動接管、維護及綠能生產等工作，守護廣大市民的生活品質。

吳堂安指出，內政部全力支持新北市推動污水下水道及接管建設，近10年來補助超過222億元，截至114年底接管用戶逾127萬戶，普及率達71.22%，八里污水處理廠不管在地理位置或是處理水量上，皆以新北市為主，同時肩負照顧民眾居住環境及改善河川水質的重任，是淡水河系污水下水道系統的核心處理設施。內政部多年來持續統籌協調，整合中央與地方量能，本次交接不僅是單一設施管理權責的調整，更是中央與地方相互合作的具體成果。

未來，中央與地方將持續辦理污、雨水下水道佈建及家戶接管等工作，並落實下水道減碳措施，以實現我國「2050淨零碳排」重大目標，為國人打造韌性安全、低碳永續的生活環境。

今日出席貴賓包括內政部常務次長吳堂安、新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安、立委蘇巧慧、立委洪孟楷、基隆市政府工務處副處長洪延良、內政部國土管理署下水道永續營運組長陳志偉及水道建設組長曾淑娟、地方民意代表等，共同見證淡水河系污水下水道治理交接的重要里程碑。