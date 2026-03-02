7-ELEVEN 賣貨便吸近700萬賣家 生日慶免運券天天送

隨著社群電商成為日常消費場景，7-ELEVEN社群帶貨平台「賣貨便」營運邁入第7年，累計吸引2,300萬人次體驗，等同全台人口皆曾使用過。迎接3月品牌生日慶，7-ELEVEN推出「賣貨便在一7歡慶生日」、寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵，以及「安心取抽抽樂」最高可獲71元回饋等三重活動，同時上線全新「賣貨便賣家版APP」，主打更直覺的行動接單與上架流程，期望以優惠與服務升級進一步提升賣家經營效率並擴大用戶黏著度。

根據經濟部統計處2025年最新資料顯示，全台網購銷售額年增2.8%。7-ELEVEN特別觀察到，隨著多元社群平台陸續推出購物功能，邊滑社群、邊看邊買的消費行為已成日常購物情境。

為滿足社群互動與平台內即時交易的消費模式，7-ELEVEN創新開發社群帶貨服務平台「賣貨便」，服務至今深受大小賣家愛用，平台整合物流、金流、資訊流提供一般賣場、快速結帳賣場、便利自填單賣場等多元下單模式，方便創業者依服務情境輕鬆上架商品，搭配多元支付選擇、寄取服務據點綿密、月月寄取件回饋等服務與活動，已吸引近700萬名賣家會員加入愛用，近期更推出即時行動接單助理-賣貨便賣家版APP，深度訪談多位賣家，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以「手機專用介面」重新設計，上架更直覺，解決網頁切換裝置的不便與限制。

7-ELEVEN自3月起推出三重回饋活動，包括「賣貨便在一7歡慶生日」、寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵，以及「安心取抽抽樂」最大獎71元。「賣貨便在一7歡慶生日」自3月2日開跑，全站投入千萬行銷資源協助賣家提升業績，並提供買家多重優惠；指定日期將限量開搶常溫包裹免運券、冷凍包裹運費77元優惠券與全站滿百折17元折價券，另加碼發出8萬張常溫與冷凍包裹免運券，3月18日至31日期間更將每日再送出1萬張常溫包裹免運券。消費者至7-ELEVEN門市取件並透過OPENPOINT APP參加安心取件／帳單繳費集點活動，最高有機會抽中【村卻國際溫泉酒店總統套房】入住資格，市值達11萬元。

7-ELEVEN同步推出賣家專屬回饋「7週年點亮你的賣場」寄件滿額活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」作為滿額贈禮。3月1日至31日止，前500名賣家寄件滿777件即可獲得此贈品，名單預計於4月中旬公布並陸續寄送。小燈箱可作為社群曝光與直播帶貨道具，有助提升視覺辨識度，進一步強化消費者下單與選擇賣貨便寄送的直覺體驗。

網友敲碗的7-ELEVEN安心取送購物金活動也持續創新取貨體驗。7-ELEVEN將趣味的抽抽樂結合取貨服務推出「安心取抽抽樂最大獎71元」限定活動，自3月4日至31日止到7-ELEVEN安心取包裹，每件包裹皆享有一次抽獎機會，獎金隨機開出1、7、71元7-ELEVEN購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球，獎金、獎品兌換與使用期限至4月3日止，活動購物金、美食獎品總價值上看千萬。