精品二手電商PopChill開立首間實體店 2月試營運成交200萬元

二手精品買賣平台PopChill拍拍圈，首間實體門市於台北信義區正式開幕，2月試營運期間創200萬元業績佳績。

PopChill拍拍圈自2022年起以「安心購」鑑定服務成功進入二手精品市場，今年1月成交額已創新高，開設實體店面象徵品牌正式邁入 OMO虛實整合新紀元。PopChill拍拍圈執行長暨共同創辦人郭家齊表示，今年1月創品牌成

立以來最高的月成交額，證明台灣消費者對於「專業、可信任、海量選擇」的二手精品交易有著極大需求。PopChill 決定將服務延伸至線下，透過實體門市解決高單價精品「看得到才安心」的最後一哩路。2月扣除春節年假，門市在短短三週內即創下200萬元交易額，實體門市的平均客單價更高達線上平台的 2.3 倍。

數據顯示，門市精準鎖定信義區高資產客群，40歲以上具備高購買力的女性為消費主力，偏好Hermès 愛馬仕等頂級保值款，曾創單筆成交41萬元的亮眼佳績，買家也承認看到實品比較安心。實體門市除讓需要「眼見為憑」的客人買得安心，也為追求效率的線上買家提供了「網上逛街、門市快取」的便捷管道，縮短消費者的猶豫期，進一步加速整體的下單轉換率。

PopChill 拍拍圈首間門市在捷運市政府站附近靜巷老公寓一樓。鄰近百貨精品專櫃，周圍更是傳統二手精品店的一級戰區。以大面積透明玻璃窗讓客戶清楚看到店內，傳遞出「精品也能很親民、無壓力」的零距離理念。目前每件商品都附有專屬 QR Code。消費者只需用手機一掃，就能看見完整的商品履歷與鑑定結果。