快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火 觀光署：取消行程依契約退費 滯留費用由旅行社負擔

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對中東旅遊因戰爭影響所衍生之相關消費爭議，觀光署表示，旅客參加旅行社辦理之中東或經中東轉機之歐洲團體行程，若因戰爭導致中東領空關閉、航班取消，屬不可歸責於雙方當事人事由，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後一年內，檢具相關資料向觀光署委託之中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

觀光署表示，旅客取消行程得依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點規定辦理。旅行社於扣除已代繳之行政規費及履行契約已支付之必要費用後，應將餘款退還旅客；旅客亦可與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署指出，若旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依同契約第20點規定，所增加之費用應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少之費用，則應退還旅客。

觀光署並籲請已出團至中東或歐洲之旅行業者及領隊，隨時注意旅客狀況與安全，以維護旅客權益。旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後一年內，檢具相關資料向觀光署委託之中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

延伸閱讀

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東領空關閉 觀光署：28團、773人受影響

相關新聞

1.2坪土地有人出24萬好高興、一問傻眼 地政土：這種地要早點賣

有土斯有財，很多人因此會把繼承而來的祖產，原封不動，再留給下一代。正業地政士事務所所長鄭文在表示，如果面積很小，應該盡快處分，不然留給小孩，小孩未來想賣，只會愈來愈麻煩。

美伊開戰為房市帶來抗通膨買氣？ 專家：屋主該擔心「央行升息」

中東戰火再起，伊朗宗教領袖哈米尼被炸死，引發伊朗報復，馨傳不動產執行長何世昌…

員林青年住宅3月25日開放申購 每坪約28萬、42戶僅21車位

彰化縣推動青年住宅政策，首案員林青年住宅預計今年中完工。縣府近日公告，3月25日至4月23日開放申購，不含車位情況下，1房總價369萬元至406萬元、2房總價798萬元至877萬元，換算每坪約27萬至28萬元。房仲業者指出，目前員林新推案每坪行情約37萬元，若依縣府規畫價格帶，青宅具一定市場競爭力。

雲品3月接手維多麗亞酒店宴會及中餐事業 接單已排至明年第2季

雲品（2748）布局高端宴會市場再下一城，自2月9日宣佈與維多麗亞酒店簽署合作，運營該飯店宴會項目與中餐廳，市場反應熱烈，短短三週內接單量即突破50場，訂單能見度更直接延伸至2027年第2季，反映大直地區高端宴會需求強勁，亦為雲品今年宴會量能挹注新成長動能。

台灣先生谷月涵：聚界潔能未來申請 IPO 台灣探索核融合技術不應缺席

「台灣先生」谷月涵去年起加入聚界潔能公司，擔任美國聚界潔能台灣子公司董事長。對於全世界核融合技術發展，谷月涵的態度並未一股腦的視為短期爆發產業。谷月涵近日表示，核融合是目前科技挑戰裡面最困難的一項，其難度不是單一技術問題，而是整體系統的突破。正因為如此，它需要時間，也需要持續的資本投入。

中鴻：今年以獲利為目標 看好鋼市回溫可望優於去年

中鴻董事長朱敏表示，今年以獲利為首要目標，在反傾銷措施發酵及亞洲鋼市價格回穩支撐下，看好營運表現將優於去年，對後續鋼市盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。