1.2坪土地有人出24萬好高興、一問傻眼 地政土：這種地要早點賣

有土斯有財，很多人因此會把繼承而來的祖產，原封不動，再留給下一代。正業地政士事務所所長鄭文在表示，如果面積很小，應該盡快處分，不然留給小孩，小孩未來想賣，只會愈來愈麻煩。

最近就有一案例，一位民眾名下有四筆持分土地，都是繼承而來，不是四筆土地只有1.2坪，近期有人出面表示想以24萬買下該筆土地，該位民眾喜出望外，立刻到地政士事務所詢問，決定出售。

但透過地政事務所第三類土地謄本的查詢，赫然發現該4筆土地共有人約有近50人，光申請土地謄本就要花費近千元。

更麻煩的是，依照土地法第34條之1規定，「共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購」，也就是買賣契約書成立後，必須通知其他土地共有人。

也就是說，取得土地謄本後，還要依照土地謄本上面的共有人的記載人數，以利害關係人的身份，到戶政事務所申辦土地共有人的戶籍謄本。

接著再依照戶籍謄本戶籍地址的記載，寄發存證信函通知所有土地共有人，是否就同一價格同一條件優先購買，而且必須送達後等待15天以上。

如果無法送達，則必須由村里長簽證後公告於土地或房屋所在地之村里辦公處，或以登報方式公告之，並自布告之日或登報最後記載日起，經20日發生通知效力，前後必須等上35天以上，所有的通知程序才算是合法完成。

另外，買賣移轉登記案件送到地政事務所辦理過戶時，出賣人還得簽立切結書，載明已通知其他土地共有人的方式，具結如有不實，願負法律責任，地政事務所才會完成審查及登記。

鄭文在說，如果出賣的土地面積夠大，買賣價金很多，一切努力都值得，但該民眾持分土地只有1.2坪，出售價金只有24萬元，雖然已有買家，但在法定程序規定下，折騰了好幾個月，還花了近2萬元的費用才完成。

不過，民眾也不得不處理，原因很簡單，這一代如果不處理，未來他的2個小孩再辦理繼承後，每人持分只剩下0.6坪，即使未來土地價格增值，但是那時土地共有人數可能早已經超過100多人，想到就頭皮發麻。

鄭文在表示，若有面積很小的持分土地想處分，先問問其他土地共有人是否願意承買，因為依照土地法第34-1執行要點，可以不用通知其他共有人，可以免除複雜的催告流程，省下不少的時間與金錢。