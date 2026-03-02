快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化員林青年住宅共42戶，為1棟地下1層、地上8層建物，包含2房2廳1衛28戶、1房1廳1衛14戶，預計今年中完工。圖／彰化縣府提供 林敬家
彰化員林青年住宅共42戶，為1棟地下1層、地上8層建物，包含2房2廳1衛28戶、1房1廳1衛14戶，預計今年中完工。圖／彰化縣府提供 林敬家

彰化縣推動青年住宅政策，首案員林青年住宅預計今年中完工。縣府近日公告，3月25日至4月23日開放申購，不含車位情況下，1房總價369萬元至406萬元、2房總價798萬元至877萬元，換算每坪約27萬至28萬元。房仲業者指出，目前員林新推案每坪行情約37萬元，若依縣府規畫價格帶，青宅具一定市場競爭力。

縣府初估建造成本每坪約28萬元，將依「低於查估市價、高於興辦成本」原則訂價。不過縣府強調，最終售價仍須待完工並完成建物所有權登記後，依實際登記面積與坪數重新核算，屆時價格才會正式確定。

縣府青年發展處指出，考量坪數增加將推升總價，青年若籌措自備款困難，恐影響購買意願，因此規畫上盡量壓低總價，希望實質減輕青年購屋負擔。

員林青年住宅規畫共42戶，其中2房28戶、1房14戶，地下1層坡道平面汽車停車位另售，價格約155萬元至170萬元，共21席車位。

中信房屋彰化仁愛店長謝曜駿表示，青宅總價壓低，有助首購族進場，但未達每戶一車位，對有自住需求、尤其雙薪家庭而言可能形成考量；此外小坪數產品向來是投資客偏好標的，也須留意1至2房型遭炒作風險。

為避免青年住宅遭人頭申購或投資客炒作，縣府去年修正「彰化縣青年住宅興辦管理自治條例」，增訂5年閉鎖期。自所有權移轉登記日起5年內，所有權人不得出售、租賃、出典、贈與、互易或信託移轉，並將透過國稅資料查核機制把關，確保住宅資源回歸真正有居住需求的青年族群。

員林青年住宅3月25日開放申購 每坪約28萬、42戶僅21車位

