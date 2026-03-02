順益取得賓士卡車台灣總代理 成立子公司順賓商車

台灣商用車經營代理商順益集團（Shung Ye Group）今天宣布，取得賓士卡車（Mercedes-Benz Trucks）台灣總代理權，順益集團同步成立子公司順賓商車，今天起啟動營運，全面接手賓士卡車在台灣市場銷售與服務業務。

順益集團上午透過新聞稿說明，獲得德國戴姆勒卡車集團（Daimler Truck AG）肯定，將Mercedes-BenzTrucks總代理納入集團服務版圖；新成立的順賓商車將整合集團資源，負責品牌管理、車輛銷售與原廠零件供應；售後維修服務維持由順益集團旗下裕益汽車與全台服務網繼續提供。

順益集團表示，未來Mercedes-Benz Trucks在台經營，將超越車輛銷售，目標成為客戶事業發展的長期夥伴。

順益集團董事長林純姬表示，接下Mercedes-BenzTrucks總代理是集團發展的重要里程碑，未來順賓商車將提供高效永續的商用車解決方案。

針對現有Mercedes-Benz卡車車主，順益集團強調客戶權益將不受影響、服務不中斷，既有車輛保固與相關合約權益，由順賓商車承接履行；車主維修紀錄與原廠技術支援，將維持完整連動；服務團隊維持原廠認證標準，確保每輛賓士重型商用車專業照護。

根據資料，順益集團成立於1947年，2017年與戴姆勒集團旗下FUSO原廠，在台灣合資成立台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT），台灣戴姆勒亞洲商車在2022年4月合併賓士品牌卡車，順益集團旗下涵蓋FUSO、Mercedes-Benz Trucks等商用車車款品牌，提供從輕型至重型商用車、巴士及特種車輛的運輸解決方案。