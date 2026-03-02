7-ELEVEN 賣貨便近700萬賣家愛用！再出三招添買氣

社群電商成日常，統一超（2912）7-ELEVEN社群帶貨服務平台「賣貨便」在地經營七年，吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN自3月起陸續推出「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」三重限定活動，更歡迎賣家下載全新行動接單助理-賣貨便賣家版APP，體驗更直覺的商品上架體驗，優質服務與超值活動持續擴大滿足全民網購生活體驗。

根據經濟部統計處2025年最新資料顯示，全台網購銷售額年增2.8%。特別觀察到，隨著多元社群平台陸續推出購物功能，邊滑社群、邊看邊買的消費行為已成日常購物情境。為滿足社群互動與平台內即時交易的消費模式，7-ELEVEN超前布局、自2019年領先同業，創新開發社群帶貨服務平台「賣貨便」，服務至今深受大小賣家愛用，平台整合物流、金流、資訊流提供一般賣場、快速結帳賣場、便利自填單賣場等多元下單模式，方便創業者依服務情境輕鬆上架商品，搭配多元支付選擇、寄取服務據點綿密、月月寄取件回饋等服務與活動，已吸引近700萬名賣家會員加入愛用，近期更推出即時行動接單助理-賣貨便賣家版APP，深度訪談多位賣家，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以「手機專用介面」重新設計，上架更直覺，解決網頁切換裝置的不便與限制。

感謝賣家、買家7年來愛用與支持，7-ELEVEN自3月起企劃「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」三重回饋活動，「賣貨便在一7歡慶生日」自3月2日開跑，全站狂撒千萬行銷資源為賣家業績助攻、讓買家買得划算，指定日限時限量開搶指定賣場常溫包裹免運券、冷凍包裹運費77元優惠券、全站滿百折17元折價券外，更加碼送出8萬張全站常溫與冷凍包裹免運券大力回饋買家，3月18日至31日全站天天加碼送1萬張常溫包裹免運券、到7-ELEVEN取件還可參加OPENPOINT APP安心取件/帳單繳費集點GO，集滿點數有機會抽中入住【村却國際溫泉酒店總統套房】資格，享受市價110,000元的頂級尊榮體驗；持續犒賞賣家亦推出【7週年點亮你的賣場】寄件滿額回饋活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」為寄件滿額贈禮，3月1日至31日止前500名賣家寄件滿777件即可送，預計4月中旬公布得獎賣家、陸續寄送贈禮。