美伊開戰為房市帶來抗通膨買氣？ 專家：屋主該擔心「央行升息」

中東戰火再起，伊朗宗教領袖哈米尼被炸死，引發伊朗報復，馨傳不動產執行長何世昌表示，伊朗封鎖海峽導致原油輸出通道受阻，將推升國際油價進一步上漲的機會，可能引發新一波通膨。

至於通膨浮現，房市是否會跟著湧現抗通膨置產需求？這要看接下來油價是否持續大漲，以及伊朗戰火如何發展而定。如果戰火拉長，通膨加劇，房市買氣確實會加大回溫力道。

如果伊朗戰事像委內瑞拉一樣快速結束並進行政權移交，美國介入、掌控伊朗產油設施，那麼油價與通膨可能下滑，不至於湧現抗通膨買盤。

何世昌表示，中東大戰更值得關注的是台灣央行升息的可能性。

他表示，由於民間消費動能疲弱，CPI（消費者物價指數）年增率偏低，一般認為，雖然經濟表現強勁，央行利率暫時仍會按兵不動。

不過如果中東戰火引發油價大漲，CPI年增率達到2.5%以上，央行上半年升息機率應會增加。若CPI年增率仍在2%以下，則升息時間點可能放緩至下半年。

從預售屋與中古屋市場成交量來看，去年第4季交易量已觸底彈升，但房價仍在盤整，央行如果升息，將加重屋主房貸還款壓力。

另一件值得觀察的是，杜拜過去幾乎未遭受恐怖組織攻擊，可是這回國際機場卻遭到伊朗無人機與飛彈轟炸。伊朗官方並聲稱，要讓杜拜最高摩天樓變成「巨大煙火棒」。

何世昌表示，過去以來，杜拜房地產以安全、零稅負、高投報來吸引海外投資者，有不少台灣人遠赴杜拜掃樓。如果未來杜拜住宅區或大樓遭到伊朗攻擊，意味其安全性不復存在，可能讓台灣投資人琵琶別抱。