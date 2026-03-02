快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰為房市帶來抗通膨買氣？ 專家：屋主該擔心「央行升息」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中東戰火再起，伊朗宗教領袖哈米尼被炸死，引發伊朗報復，馨傳不動產執行長何世昌表示，伊朗封鎖海峽導致原油輸出通道受阻，將推升國際油價進一步上漲的機會，可能引發新一波通膨

至於通膨浮現，房市是否會跟著湧現抗通膨置產需求？這要看接下來油價是否持續大漲，以及伊朗戰火如何發展而定。如果戰火拉長，通膨加劇，房市買氣確實會加大回溫力道。

如果伊朗戰事像委內瑞拉一樣快速結束並進行政權移交，美國介入、掌控伊朗產油設施，那麼油價與通膨可能下滑，不至於湧現抗通膨買盤。

何世昌表示，中東大戰更值得關注的是台灣央行升息的可能性。

他表示，由於民間消費動能疲弱，CPI（消費者物價指數）年增率偏低，一般認為，雖然經濟表現強勁，央行利率暫時仍會按兵不動。

不過如果中東戰火引發油價大漲，CPI年增率達到2.5%以上，央行上半年升息機率應會增加。若CPI年增率仍在2%以下，則升息時間點可能放緩至下半年。

從預售屋與中古屋市場成交量來看，去年第4季交易量已觸底彈升，但房價仍在盤整，央行如果升息，將加重屋主房貸還款壓力。

另一件值得觀察的是，杜拜過去幾乎未遭受恐怖組織攻擊，可是這回國際機場卻遭到伊朗無人機與飛彈轟炸。伊朗官方並聲稱，要讓杜拜最高摩天樓變成「巨大煙火棒」。

何世昌表示，過去以來，杜拜房地產以安全、零稅負、高投報來吸引海外投資者，有不少台灣人遠赴杜拜掃樓。如果未來杜拜住宅區或大樓遭到伊朗攻擊，意味其安全性不復存在，可能讓台灣投資人琵琶別抱。

通膨 國際油價 升息 哈米尼

延伸閱讀

戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

美伊戰火 安聯投信：聚焦能源價格、通膨影響

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

相關新聞

1.2坪土地有人出24萬好高興、一問傻眼 地政土：這種地要早點賣

有土斯有財，很多人因此會把繼承而來的祖產，原封不動，再留給下一代。正業地政士事務所所長鄭文在表示，如果面積很小，應該盡快處分，不然留給小孩，小孩未來想賣，只會愈來愈麻煩。

美伊開戰為房市帶來抗通膨買氣？ 專家：屋主該擔心「央行升息」

中東戰火再起，伊朗宗教領袖哈米尼被炸死，引發伊朗報復，馨傳不動產執行長何世昌…

員林青年住宅3月25日開放申購 每坪約28萬、42戶僅21車位

彰化縣推動青年住宅政策，首案員林青年住宅預計今年中完工。縣府近日公告，3月25日至4月23日開放申購，不含車位情況下，1房總價369萬元至406萬元、2房總價798萬元至877萬元，換算每坪約27萬至28萬元。房仲業者指出，目前員林新推案每坪行情約37萬元，若依縣府規畫價格帶，青宅具一定市場競爭力。

雲品3月接手維多麗亞酒店宴會及中餐事業 接單已排至明年第2季

雲品（2748）布局高端宴會市場再下一城，自2月9日宣佈與維多麗亞酒店簽署合作，運營該飯店宴會項目與中餐廳，市場反應熱烈，短短三週內接單量即突破50場，訂單能見度更直接延伸至2027年第2季，反映大直地區高端宴會需求強勁，亦為雲品今年宴會量能挹注新成長動能。

台灣先生谷月涵：聚界潔能未來申請 IPO 台灣探索核融合技術不應缺席

「台灣先生」谷月涵去年起加入聚界潔能公司，擔任美國聚界潔能台灣子公司董事長。對於全世界核融合技術發展，谷月涵的態度並未一股腦的視為短期爆發產業。谷月涵近日表示，核融合是目前科技挑戰裡面最困難的一項，其難度不是單一技術問題，而是整體系統的突破。正因為如此，它需要時間，也需要持續的資本投入。

中鴻：今年以獲利為目標 看好鋼市回溫可望優於去年

中鴻董事長朱敏表示，今年以獲利為首要目標，在反傾銷措施發酵及亞洲鋼市價格回穩支撐下，看好營運表現將優於去年，對後續鋼市盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。