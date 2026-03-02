台灣先生跨足能源業 谷月涵、陳威華共同推動虛擬電廠 鋼鐵業將成客戶

台灣能源轉型進入關鍵階段之際，虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）正快速成為電網韌性的重要支柱。達沃斯新能源董事長谷月涵、副董事長陳威華近日指出，未來電力系統的競爭力，不再單純取決於發電能力，而在於如何有效整合需求端資源，透過數位化與市場機制，讓分散在企業端的備用電力轉化為可調度、可交易的智慧資產。

谷月涵過去一年由投資界轉戰新能源產業，除了出任台灣聚界潔能公司董事長，協助推動台灣核融合產業發展之外，目前也是達沃斯新能源公司共同創辦人暨董事長。

谷月涵表示，隨著再生能源比例持續提升，電網供需波動將成為常態，虛擬電廠將扮演「電力系統作業平台」的角色，使既有能源資源能被更有效率地調度使用。他指出：「未來電網的競爭力，不在於誰能蓋最多電廠，而在於誰能整合需求端資源。能源轉型的核心，不只是增加供給，而是讓需求端變得更智慧。」

陳威華則指出，台灣高耗能產業長期具備備用發電機與備載容量，但過去多僅作為停電風險管理用途。透過虛擬電廠與需量反應機制，企業可將這些閒置資源轉化為市場收益來源，同時提升營運韌性。他表示：「企業備用電力過去是成本中心，如今正逐步轉變為可創造收益的能源資產，這將改變企業參與能源市場的方式。」

隨著電力市場機制逐步成熟，高耗能產業已成為虛擬電廠發展的重要推動力。特別是鋼鐵、化工與半導體等連續製程產業，對電力穩定性要求極高，一旦停電往往造成龐大經濟損失，因此普遍設置備用發電設備。透過虛擬電廠整合，這些備援資源得以在電網需求時提供備轉容量，並參與台電電力交易平台取得收益。

達沃斯新能源指出，目前與義電智慧能源（Enel X）合作的客戶涵蓋多元產業，包括欣興電子、四維創新材料、馬偕紀念醫院、台北市立動物園、東昕水務及元家企業等。未來隨著鋼鐵與高耗能用電大戶陸續加入，虛擬電廠聚合容量可望持續擴大。

義電作為台灣即時備轉與補充備轉市場的主要電力交易商，長期深耕需量反應與虛擬電廠技術。透過雙方合作模式，義電提供電力交易平台與技術支持，達沃斯新能源則負責企業端整合與能源策略顧問服務，形成完整的虛擬電廠生態鏈。

產業分析指出，相較於新增大型電廠投資，透過需求面管理提升電網穩定性，成本效益更高，也符合國際能源轉型趨勢。隨著再生能源滲透率持續提升，電力系統對即時調節能力需求將更加明顯，虛擬電廠的重要性亦日益凸顯。

陳威華表示，未來將持續擴大虛擬電廠聚合規模，並結合儲能、能源管理系統與能源金融服務，協助企業從單純用電戶轉型為電力市場參與者。公司強調，能源轉型不僅是技術問題，更涉及市場機制與商業模式創新。

業界觀察，隨著再生能源占比持續提升與電力市場機制逐步成熟，需求端資源整合能力將成為未來電網穩定的關鍵指標。相較於傳統擴建電廠模式，透過虛擬電廠與需量反應機制強化系統韌性，更符合能源轉型效率原則。

市場預期，隨著更多企業從「用電戶」轉型為「電力市場參與者」，台灣智慧電網生態系將逐步成形，並為電力市場帶來更具彈性與韌性的發展架構。