雲品3月接手維多麗亞酒店宴會及中餐事業 接單已排至明年第2季

雲品（2748）布局高端宴會市場再下一城，自2月9日宣佈與維多麗亞酒店簽署合作，運營該飯店宴會項目與中餐廳，市場反應熱烈，短短三週內接單量即突破50場，訂單能見度更直接延伸至2027年第2季，反映大直地區高端宴會需求強勁，亦為雲品今年宴會量能挹注新成長動能。

雲品國際總經理丁原偉表示，此次與維多麗亞酒店合作，是基於雙方對星級餐飲市場的共同願景與深度整合。自宣佈合作以來，市場詢問度超出預期，證明君品Collection的品牌力與維多麗亞酒店的地緣優勢產生了強大的加乘效應。未來兩年內，雲品已計劃針對宴會空間進行升級，強化空間氛圍與戶外婚禮場域，目標將其打造為台北最具指標性的主題宴會場地。

目前維多麗亞酒店已全面開放預訂，首波祭出「神助攻！超頂6選1」全包式婚宴專案，每桌自19,990元+10%起，凡於指定吉日預訂10桌以上，即可於婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅六大周邊中任選一項，為新人提供一站式的星級成婚方案。

此外，挑高八米無樑柱的「大宴會廳」亦推出全新婚宴產品，平日每桌16,800元+10%起、假日每桌20,800元+10%至34,800元+10%間，也可搭配歐式戶外花園場地，提供證婚儀式、戶外捧花、雞尾酒會等多元活動，增加宴會與派對的活潑度。

針對消費者最關心的餐飲銜接事項，雲品國際表示，原本持有「雙囍中餐廳」餐券的顧客，其權益不受影響，持餐券者3月1日後仍可於三天前預約用餐，屆時將由雲品國際專業團隊提供餐飲服務。而中餐廳未來將轉型為「預約包場」形式，依客戶需求客製化專屬饗宴，全館近百桌的容納量，預計將創造顯著的品牌綜效與營收貢獻。