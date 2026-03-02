快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

雲品3月接手維多麗亞酒店宴會及中餐事業 接單已排至明年第2季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
維多麗亞酒店歐式花園可以辦理證證婚儀式、戶外捧花、雞尾酒會等多元活動，增加宴會與派對的活潑度。雲品／提供 嚴雅芳
維多麗亞酒店歐式花園可以辦理證證婚儀式、戶外捧花、雞尾酒會等多元活動，增加宴會與派對的活潑度。雲品／提供 嚴雅芳

雲品（2748）布局高端宴會市場再下一城，自2月9日宣佈與維多麗亞酒店簽署合作，運營該飯店宴會項目與中餐廳，市場反應熱烈，短短三週內接單量即突破50場，訂單能見度更直接延伸至2027年第2季，反映大直地區高端宴會需求強勁，亦為雲品今年宴會量能挹注新成長動能。

雲品國際總經理丁原偉表示，此次與維多麗亞酒店合作，是基於雙方對星級餐飲市場的共同願景與深度整合。自宣佈合作以來，市場詢問度超出預期，證明君品Collection的品牌力與維多麗亞酒店的地緣優勢產生了強大的加乘效應。未來兩年內，雲品已計劃針對宴會空間進行升級，強化空間氛圍與戶外婚禮場域，目標將其打造為台北最具指標性的主題宴會場地。

目前維多麗亞酒店已全面開放預訂，首波祭出「神助攻！超頂6選1」全包式婚宴專案，每桌自19,990元+10%起，凡於指定吉日預訂10桌以上，即可於婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅六大周邊中任選一項，為新人提供一站式的星級成婚方案。

此外，挑高八米無樑柱的「大宴會廳」亦推出全新婚宴產品，平日每桌16,800元+10%起、假日每桌20,800元+10%至34,800元+10%間，也可搭配歐式戶外花園場地，提供證婚儀式、戶外捧花、雞尾酒會等多元活動，增加宴會與派對的活潑度。

針對消費者最關心的餐飲銜接事項，雲品國際表示，原本持有「雙囍中餐廳」餐券的顧客，其權益不受影響，持餐券者3月1日後仍可於三天前預約用餐，屆時將由雲品國際專業團隊提供餐飲服務。而中餐廳未來將轉型為「預約包場」形式，依客戶需求客製化專屬饗宴，全館近百桌的容納量，預計將創造顯著的品牌綜效與營收貢獻。

雲品 餐飲

延伸閱讀

新竹喜來登歡慶「婦女節」 推下午茶吃到飽5折專屬優惠

2026年新春房市開紅盤 台中房市剛需支撐案場穩健升溫

年夜飯 浙江花式菜色熱賣

相關新聞

台灣先生谷月涵：聚界潔能未來申請 IPO 台灣探索核融合技術不應缺席

「台灣先生」谷月涵去年起加入聚界潔能公司，擔任美國聚界潔能台灣子公司董事長。對於全世界核融合技術發展，谷月涵的態度並未一股腦的視為短期爆發產業。谷月涵近日表示，核融合是目前科技挑戰裡面最困難的一項，其難度不是單一技術問題，而是整體系統的突破。正因為如此，它需要時間，也需要持續的資本投入。

中鴻：今年以獲利為目標 看好鋼市回溫可望優於去年

中鴻董事長朱敏表示，今年以獲利為首要目標，在反傾銷措施發酵及亞洲鋼市價格回穩支撐下，看好營運表現將優於去年，對後續鋼市盤...

義联集團蓬勃發展 資產倍增、產銷順利、新醫院開幕 貢獻南部繁榮

義联集團是高雄最重要的民營綜合事業體，創辦人林義守被譽為「傳奇創業家」，在他的領導下，義联集團持續蓬勃發展；燁輝既是鋼廠也轉型成控股公司，燁聯斥資百億改造，屏東義大醫院可望9月開幕，尤其集團資產價值倍數跳增，實力底氣深厚，持續貢獻南部地方繁榮。

中東局勢升溫 外交部調升6國旅遊警示、阿聯酋、阿提哈德航班今停飛

鑑於近期中東局勢出現變動，外交部於1日更新旅遊警示資訊，擬將多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（高度小心，非必要避免前往），並提醒國人密切關注區域情勢發展。另外，由於波斯灣周邊國家因戰事紛紛關閉領空，其中阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）的總部，今日航班也紛紛取消。

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

行政院長卓榮泰在最新施政報告中指出，未來將加速推動以住戶為主體的都市更新，賴政府也釋出都市更新新方向，並放寬容積獎勵1.5倍的上限，翻轉過去逐項條件疊加的計算方式，若開發案願意捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅，容積獎勵可加碼50%，讓都市更新所創造的開發利益，優先導入青年與育兒族群的居住支持。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。