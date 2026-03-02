台灣先生谷月涵：聚界潔能未來申請 IPO 台灣探索核融合技術不應缺席

「台灣先生」谷月涵去年起加入聚界潔能公司，擔任美國聚界潔能台灣子公司董事長。對於全世界核融合技術發展，谷月涵的態度並未一股腦的視為短期爆發產業。谷月涵近日表示，核融合是目前科技挑戰裡面最困難的一項，其難度不是單一技術問題，而是整體系統的突破。正因為如此，它需要時間，也需要持續的資本投入。

全世界核融合發展今年起在資本市場已有新進展，美國總統川普家族掌握的「川普媒體與科技集團」，去年12月已與核融合能源公司TAE Technologies簽署最終合併協議，將以全股票交易方式合併，交易估值超過60億美元。加拿大公司General Fusion今年元月也宣布，將透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）Spring Valley Aquisition的業務合併，目標今年今年中掛牌上市。

谷月涵以生技新藥產業的發展為例來說明，新藥研發從臨床一期做到臨床二期、三期，成功機率是越來越高，但最後還是有可能失敗。當投入的資金及技術量能一直增加，表示你越來越接近那個臨界點。理論上，價值也會隨著成熟度提高。

他表示，聚界潔能公司今年起有申請掛牌的計畫，後續也有持續增資的構想，增資代表的意義，是技術開發更加成熟，成功的機會也越來越高。他仍然強調，核融合技術發展沒有那麼簡單，距離真正成功還需要很長的時間。

台灣聚界潔能執行長黃心懋表示，從今年起核融合將從科研階段開始進入工程投入階段，聚界潔能今年將邀請半導體產業合組新公司，並透過人工智慧（AI）讓核融合的發展時程大幅縮短。

谷月涵認為，透過核融合技術研究，可讓半導體產業做得更精細，朝1奈米以下繼續發展。他坦承全世界現在做的很多核融合發展，不少是超過既有理論範圍，沒有一個完整的理論可以完全解釋正在發生什麼，但台灣在這個探索過程中並不應該缺席，聚界潔能現在做的事情，就是在這條路上，一步一步把成熟度往前推進。