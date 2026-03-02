中鴻：今年以獲利為目標 看好鋼市回溫可望優於去年

中鴻董事長朱敏表示，今年以獲利為首要目標，在反傾銷措施發酵及亞洲鋼市價格回穩支撐下，看好營運表現將優於去年，對後續鋼市盤價走勢抱持「穩定樂觀」態度。

朱敏接受媒體訪問時表示，中鴻營運面已有改善跡象，去年第4季虧損明顯收斂，主因盤價回升與低價庫存挹注；今年第1季盤價持續開出漲盤，在價格走揚與庫存優勢下，預期表現將優於去年第4季。

他指出，區域市場也出現回溫跡象，越南今年以來內外銷盤價已連續調漲3次；韓國內銷價格方面，熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品價格皆有上漲；日本內銷結構鋼材價格走升，電爐鋼品漲幅更為明顯。

朱敏指出，從越南及日、韓市場反應觀察，亞洲鋼市價格已有支撐，對後續盤價走勢抱持「穩定樂觀」看法。

在內外銷方面，中鴻過往藉由外銷讓產能達到巔峰，外銷占比為4成，內銷6成；其中，銷美主要產品為鋼管，占出貨約5%至10%。去年因美國關稅影響，中鴻為了降低虧損，由內銷承擔大部分產量，目前內銷占比約8成，外銷降至2成。

而外銷傳統地區包括東南亞、韓國、日本，隨著一部分產能挪移內銷，也研發精緻化與高值化鋼品，目前準備衝刺相關市場。

展望後市，朱敏表示，中國先前透過房地產「三條紅線」政策抑制房市槓桿，壓抑鋼材需求；不過近期外電報導，中國提出城市更新相關提案，若政策落地，將有助內需消化鋼材。

加上中國去年已加強鋼品出口管制，出口量較2024年下滑；若後續持續控管，以及內需政策推動，有助減緩鋼材外溢壓力，避免過度傾銷對國際市場造成衝擊。

至於關稅影響，中鴻主管表示，目前仍以美國貿易擴張法第232條款為影響鋼鐵業最大的條文，稅率仍維持原來的50%；只要不再疊加其他新關稅，包括中鴻本身產品及延伸鋼鐵產品，實質衝擊並不明顯。