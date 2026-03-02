快訊

義联集團蓬勃發展 資產倍增、產銷順利、新醫院開幕 貢獻南部繁榮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
義联集團創辦人林義守。記者林政鋒／攝影 林政鋒
義联集團是高雄最重要的民營綜合事業體，創辦人林義守被譽為「傳奇創業家」，在他的領導下，義联集團持續蓬勃發展；燁輝既是鋼廠也轉型成控股公司，燁聯斥資百億改造，屏東義大醫院可望9月開幕，尤其集團資產價值倍數跳增，實力底氣深厚，持續貢獻南部地方繁榮。

林義守說，世界政經情勢多變，在美國關稅與歐盟碳邊境調整機制影響下，客戶下單轉趨審慎，因應低碳趨勢，燁聯斥資100餘億元，進行高再生料鋼材布局與產線改造計畫，強化出口競爭力與長期發展動能。

燁聯有高達400餘億元的硬體設施，經過數十年折舊後目前只剩下60餘億元備抵折舊費用，將有更多現金可回沖運用，目前發展高RC再生料含量比例鋼材，最高可達90%，完成相關碳排放認證，因應歐洲碳邊境稅（CBAM），發展得相當順利，已有歐洲客戶下單採購RC再生鋼材。

林義守表示，燁聯百億級產線大改造過程，與中鋼集團展開最大規模合作，煉鋼與熱軋產線更新，試車狀況不錯，快要接近正常生產。

此外，全台最大的鍍面鋼廠燁輝發展到現在，轉投資目標涵蓋燁聯、燁興、義享天地萬豪酒店等，整體規模已經高出母廠二倍以上，燁輝既是賺錢的鋼廠，也逐步形成控股公司；集團碳鋼事業得到中鋼大力支持，特別表達感謝。

林義守說，屏東義大醫院受到當地人歡迎，預定今年9月可以開幕；另義享天地B館持續趕工中，這二處工地合計每天都有高達900人施工，協力廠商的配合很重要，帶動進度向前推進。

林義守指出，投資義享天地萬豪酒店如果現在蓋，要當初二倍的錢，做房地產把房子賣掉就沒有了，集團多元發展，有鋼廠、飯店、遊樂場、購物中心，現在的價值都是當初好幾倍甚至更多，成為集團長期貢獻地方的基礎。

林義守表示，台灣有科技產業、半導體、AI，除此之外其他產業也很重要，集團未來還會有新的案子，目標就是要共同繁榮高雄、貢獻南部，為地方經濟帶來新動能。

林義守 燁輝 燁聯

相關新聞

台灣先生谷月涵：聚界潔能未來申請 IPO 台灣探索核融合技術不應缺席

「台灣先生」谷月涵去年起加入聚界潔能公司，擔任美國聚界潔能台灣子公司董事長。對於全世界核融合技術發展，谷月涵的態度並未一股腦的視為短期爆發產業。谷月涵近日表示，核融合是目前科技挑戰裡面最困難的一項，其難度不是單一技術問題，而是整體系統的突破。正因為如此，它需要時間，也需要持續的資本投入。

中鴻：今年以獲利為目標　看好鋼市回溫可望優於去年

中鴻董事長朱敏表示，今年以獲利為首要目標，在反傾銷措施發酵及亞洲鋼市價格回穩支撐下，看好營運表現將優於去年，對後續鋼市盤...

義联集團蓬勃發展 資產倍增、產銷順利、新醫院開幕 貢獻南部繁榮

義联集團是高雄最重要的民營綜合事業體，創辦人林義守被譽為「傳奇創業家」，在他的領導下，義联集團持續蓬勃發展；燁輝既是鋼廠也轉型成控股公司，燁聯斥資百億改造，屏東義大醫院可望9月開幕，尤其集團資產價值倍數跳增，實力底氣深厚，持續貢獻南部地方繁榮。

中東局勢升溫 外交部調升6國旅遊警示、阿聯酋、阿提哈德航班今停飛

鑑於近期中東局勢出現變動，外交部於1日更新旅遊警示資訊，擬將多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（高度小心，非必要避免前往），並提醒國人密切關注區域情勢發展。另外，由於波斯灣周邊國家因戰事紛紛關閉領空，其中阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）的總部，今日航班也紛紛取消。

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

行政院長卓榮泰在最新施政報告中指出，未來將加速推動以住戶為主體的都市更新，賴政府也釋出都市更新新方向，並放寬容積獎勵1.5倍的上限，翻轉過去逐項條件疊加的計算方式，若開發案願意捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅，容積獎勵可加碼50%，讓都市更新所創造的開發利益，優先導入青年與育兒族群的居住支持。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

