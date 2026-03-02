義联集團蓬勃發展 資產倍增、產銷順利、新醫院開幕 貢獻南部繁榮

義联集團是高雄最重要的民營綜合事業體，創辦人林義守被譽為「傳奇創業家」，在他的領導下，義联集團持續蓬勃發展；燁輝既是鋼廠也轉型成控股公司，燁聯斥資百億改造，屏東義大醫院可望9月開幕，尤其集團資產價值倍數跳增，實力底氣深厚，持續貢獻南部地方繁榮。

林義守說，世界政經情勢多變，在美國關稅與歐盟碳邊境調整機制影響下，客戶下單轉趨審慎，因應低碳趨勢，燁聯斥資100餘億元，進行高再生料鋼材布局與產線改造計畫，強化出口競爭力與長期發展動能。

燁聯有高達400餘億元的硬體設施，經過數十年折舊後目前只剩下60餘億元備抵折舊費用，將有更多現金可回沖運用，目前發展高RC再生料含量比例鋼材，最高可達90%，完成相關碳排放認證，因應歐洲碳邊境稅（CBAM），發展得相當順利，已有歐洲客戶下單採購RC再生鋼材。

林義守表示，燁聯百億級產線大改造過程，與中鋼集團展開最大規模合作，煉鋼與熱軋產線更新，試車狀況不錯，快要接近正常生產。

此外，全台最大的鍍面鋼廠燁輝發展到現在，轉投資目標涵蓋燁聯、燁興、義享天地萬豪酒店等，整體規模已經高出母廠二倍以上，燁輝既是賺錢的鋼廠，也逐步形成控股公司；集團碳鋼事業得到中鋼大力支持，特別表達感謝。

林義守說，屏東義大醫院受到當地人歡迎，預定今年9月可以開幕；另義享天地B館持續趕工中，這二處工地合計每天都有高達900人施工，協力廠商的配合很重要，帶動進度向前推進。

林義守指出，投資義享天地萬豪酒店如果現在蓋，要當初二倍的錢，做房地產把房子賣掉就沒有了，集團多元發展，有鋼廠、飯店、遊樂場、購物中心，現在的價值都是當初好幾倍甚至更多，成為集團長期貢獻地方的基礎。

林義守表示，台灣有科技產業、半導體、AI，除此之外其他產業也很重要，集團未來還會有新的案子，目標就是要共同繁榮高雄、貢獻南部，為地方經濟帶來新動能。