中東局勢升溫 外交部調升6國旅遊警示、阿聯酋、阿提哈德航班今停飛

鑑於近期中東局勢出現變動，外交部於1日更新旅遊警示資訊，擬將多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（高度小心，非必要避免前往），並提醒國人密切關注區域情勢發展。另外，由於波斯灣周邊國家因戰事紛紛關閉領空，其中阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）的總部，今日航班也紛紛取消。

外交部指出，此波擬由黃燈升至橙燈的國家包括巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（不含邊界特定地區）及卡達，顯示區域安全風險升高。

至於局勢最為嚴峻地區，外交部仍維持「紅色」警示（不宜前往，宜儘速離境），包括伊朗、伊拉克、以色列、黎巴嫩、敘利亞、葉門及巴勒斯坦（約旦河西岸與加薩走廊）等地；此外，約旦與敘利亞、伊拉克邊境，以及沙烏地阿拉伯與葉門邊界納季蘭地區亦被列為高風險區域。

其他國家方面，約旦目前維持黃色警示，土耳其則維持灰色警示（提醒注意）。

外交部建議，若非必要，國人應暫緩前往已列為紅色及擬調整為橙色警示之地區；在當地國人如遇緊急狀況，應即與我國駐外館處聯繫。

區域緊張情勢同時對航空運輸造成衝擊。由於部分空域關閉，阿聯酋航空已宣布暫停所有往返杜拜航班，至阿聯酋時間3月2日15時止；阿提哈德航空當日航班亦全數取消。

阿聯酋表示，已預訂3月5日或之前出行的旅客，可選擇改簽至3月20日以前出發的航班，或申請退款。透過旅行社訂票者須向原旅行社辦理，直接向航空公司購票者則可透過官方管道申請。

業者並提醒旅客，出發前應確認航班狀態並更新聯絡資訊，以利接收最新通知。航空公司強調，將持續關注區域情勢發展，並以乘客與機組人員安全為首要考量。