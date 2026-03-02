快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢升溫 外交部調升6國旅遊警示、阿聯酋、阿提哈德航班今停飛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為桃園機場旅客。(報系資料照)
圖為桃園機場旅客。(報系資料照)

鑑於近期中東局勢出現變動，外交部於1日更新旅遊警示資訊，擬將多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（高度小心，非必要避免前往），並提醒國人密切關注區域情勢發展。另外，由於波斯灣周邊國家因戰事紛紛關閉領空，其中阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）的總部，今日航班也紛紛取消。

外交部指出，此波擬由黃燈升至橙燈的國家包括巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（不含邊界特定地區）及卡達，顯示區域安全風險升高。

至於局勢最為嚴峻地區，外交部仍維持「紅色」警示（不宜前往，宜儘速離境），包括伊朗、伊拉克、以色列、黎巴嫩、敘利亞、葉門及巴勒斯坦（約旦河西岸與加薩走廊）等地；此外，約旦與敘利亞、伊拉克邊境，以及沙烏地阿拉伯與葉門邊界納季蘭地區亦被列為高風險區域。

其他國家方面，約旦目前維持黃色警示，土耳其則維持灰色警示（提醒注意）。

外交部建議，若非必要，國人應暫緩前往已列為紅色及擬調整為橙色警示之地區；在當地國人如遇緊急狀況，應即與我國駐外館處聯繫。

區域緊張情勢同時對航空運輸造成衝擊。由於部分空域關閉，阿聯酋航空已宣布暫停所有往返杜拜航班，至阿聯酋時間3月2日15時止；阿提哈德航空當日航班亦全數取消。

阿聯酋表示，已預訂3月5日或之前出行的旅客，可選擇改簽至3月20日以前出發的航班，或申請退款。透過旅行社訂票者須向原旅行社辦理，直接向航空公司購票者則可透過官方管道申請。

業者並提醒旅客，出發前應確認航班狀態並更新聯絡資訊，以利接收最新通知。航空公司強調，將持續關注區域情勢發展，並以乘客與機組人員安全為首要考量。

伊朗

延伸閱讀

杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

美以襲伊／中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

中東戰爭亂旅遊 觀光署：64團、1725名台灣旅客受影響

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

相關新聞

台灣先生谷月涵：聚界潔能未來申請 IPO 台灣探索核融合技術不應缺席

「台灣先生」谷月涵去年起加入聚界潔能公司，擔任美國聚界潔能台灣子公司董事長。對於全世界核融合技術發展，谷月涵的態度並未一股腦的視為短期爆發產業。谷月涵近日表示，核融合是目前科技挑戰裡面最困難的一項，其難度不是單一技術問題，而是整體系統的突破。正因為如此，它需要時間，也需要持續的資本投入。

中鴻：今年以獲利為目標 看好鋼市回溫可望優於去年

中鴻董事長朱敏表示，今年以獲利為首要目標，在反傾銷措施發酵及亞洲鋼市價格回穩支撐下，看好營運表現將優於去年，對後續鋼市盤...

義联集團蓬勃發展 資產倍增、產銷順利、新醫院開幕 貢獻南部繁榮

義联集團是高雄最重要的民營綜合事業體，創辦人林義守被譽為「傳奇創業家」，在他的領導下，義联集團持續蓬勃發展；燁輝既是鋼廠也轉型成控股公司，燁聯斥資百億改造，屏東義大醫院可望9月開幕，尤其集團資產價值倍數跳增，實力底氣深厚，持續貢獻南部地方繁榮。

中東局勢升溫 外交部調升6國旅遊警示、阿聯酋、阿提哈德航班今停飛

鑑於近期中東局勢出現變動，外交部於1日更新旅遊警示資訊，擬將多個中東國家的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（高度小心，非必要避免前往），並提醒國人密切關注區域情勢發展。另外，由於波斯灣周邊國家因戰事紛紛關閉領空，其中阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）的總部，今日航班也紛紛取消。

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

行政院長卓榮泰在最新施政報告中指出，未來將加速推動以住戶為主體的都市更新，賴政府也釋出都市更新新方向，並放寬容積獎勵1.5倍的上限，翻轉過去逐項條件疊加的計算方式，若開發案願意捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅，容積獎勵可加碼50%，讓都市更新所創造的開發利益，優先導入青年與育兒族群的居住支持。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。