聽新聞
0:00 / 0:00

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
都更容獎加碼須蓋社宅，公益回饋成關鍵，青年優惠宅鎖定真首購。圖／聯合報系資料照片
都更容獎加碼須蓋社宅，公益回饋成關鍵，青年優惠宅鎖定真首購。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰在最新施政報告中指出，未來將加速推動以住戶為主體的都市更新，賴政府也釋出都市更新新方向，並放寬容積獎勵1.5倍的上限，翻轉過去逐項條件疊加的計算方式，若開發案願意捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅，容積獎勵可加碼50%，讓都市更新所創造的開發利益，優先導入青年與育兒族群的居住支持。

新政策最大容積並非無條件給予，而是必須與青年住宅與婚育住宅供給機制相互連動。這次政策調整也不是單純擴大開發利益，而是設定明確前提，新增容積須興建或捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅，最高可再加碼50%容積獎勵，將開發利益與住宅公益結合並回饋社會加速都市更新進度。

內政部國土管理署表示，容積本質具有公共性，這次政策方向在於透過制度設計，讓都市更新不再只是市場機制，而是兼具公共價值的住宅政策工具；未來也將同步修法並整合審議流程，加速都更推動，同時確保都市機能與公共設施容量不受影響。

學者指出，該政策設計初衷，著重在公共性與社會性替代市場機制。容積獎勵適度放寬，有助提升都更戶參與意願，分回坪數可望增加，但仍須視基地條件、區域房價及容積率高低而定；關鍵在於，這波政策強調「公益回饋」，更進一步朝向都更轉型方向為重點，淡化外界對其為炒房工具的質疑。

值得注意的是，這波政策強調「容積公共化」與「開發利益回流社會」，試圖讓都市更新從市場開發工具，轉型為國家住宅政策的重要一環。學者建議，後續仍須將都市計畫通盤納入政策整體設計，結合交通、人口、綠地與環境承載量等條件，確保區域均衡發展與居住品質同步提升。在高房價壓力持續的背景下，如何讓都更兼顧開發效率與社會公平，將是政策成敗關鍵。

該政策的另一項重點在於，公辦都更跨街廓規劃，社宅不混居。在執行面上，未來社會住宅將朝大面積跨街廓公辦都更方向規畫，公設獨立管理、以不混居為原則，地下室可連通共構，滿足全年齡層居住需求，同時建議由國有地優先釋出辦理公辦都更，由出資者或實施者負擔一定比例社會住宅興建責任，並簡化審議流程、明確容積獎勵標準，降低市場炒作預期。

此外，重畫區部分抵費地也可納入社會住宅用途，擴大公益住宅供給來源。專家指出，在公益回饋制度明確化下，原地主權益仍可獲得合理保障，例如分配價值若為1500萬元，選配1400萬元住宅，剩餘價值可退還，權益結構清楚透明，有助提升參與都更意願。

青年住宅 公辦都更 公益

延伸閱讀

北市蛋黃區興隆整宅 ＡB基地都更兩樣情

台北101旁都更兩樣情...信義興隆B棟將完工 A棟嘆遲等無都更

卓揆：13項戰略產業重點發展 半導體、AI等入列

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

相關新聞

伊朗被炸 鄉林老董賴正鎰：油價漲、股市震盪、房產買盤可能更強

針對美國、以色列對伊朗發動攻擊，全國商業總會榮譽理事長、鄉林建設董事長賴正鎰上午說，預估會使得油價大幅上漲，明天的股票市場一開盤應該也會震盪。原本預期房地產市場會和去年差不多，但民眾因為擔心戰爭可能引發通膨，可能會買房地產保值，買盤可能會比去年強一點。

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

行政院長卓榮泰在最新施政報告中指出，未來將加速推動以住戶為主體的都市更新，賴政府也釋出都市更新新方向，並放寬容積獎勵1.5倍的上限，翻轉過去逐項條件疊加的計算方式，若開發案願意捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅，容積獎勵可加碼50%，讓都市更新所創造的開發利益，優先導入青年與育兒族群的居住支持。

北車商場招標引關注 環球分析軌道經濟成功門道

近年軌道經濟吸引各家業者插旗，手握全台最多車站店的Global Mall環球購物中心，旗下板橋店去年業績近新台幣30億。...

中鋼通過反賄賂管理系統 ISO 37001國際標準驗證

中鋼（2002）以「誠信正直」為企業文化的核心價值，為落實誠信經營，自2024年第4季起開始導入ISO 37001反賄賂管理系統（Anti-Bribery Management Systems, ABMS），經逐步檢視與建置反賄賂管理治理架構後，2025年第4季經過英國標準協會（BSI）兩階段嚴謹審查，正式通過國際標準驗證，2026年2月23日假中鋼集團總部大樓舉辦頒證儀式，董事長黃建智接受BSI東北亞區董事總經理謝君豪親自授予證書。

長榮集團要在桃園蓋巨蛋

長榮集團旗下榮運多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運（榮運）合資成立的新公司，目前規劃將斥資500億元，在桃...

中工經營權之爭／中工一次告十人 咬寶佳集團內線交易

中工經營權之爭走向法律戰。中工董座周志明昨（24）日強調，通路業者左手收通路委任費，右手又在買股、搞內線，因此對長龍、聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。