美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

交通部統計，因中東領空關閉，共計影響台灣64團、約1,725名旅客，已請各旅行社妥為因應，例如尋找替代航班載運旅客。

據了解，過去兩天，國安團隊除第一時間掌握相關情勢，包括與主要友方即時聯繫、資訊交換，並向賴總統報告，對於台海周邊安全，包括中國大陸在島鏈間軍事、灰帶騷擾行為也密切注意，協力各友方確保情勢穩定。

國安人士表示，團隊正關注中東情勢後續對國際能源供應、市場可能影響，以做必要因應。

觀光署表示，經洽主要承作國外團體旅遊的旅行社，約有64團、約1,725名旅客（含去程與回程），已請相關業者啟動應變機制，盡速協助旅客改訂替代航班，降低衝擊。

觀光署指出，針對旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團體行程，若因戰爭因素導致中東領空關閉、航班取消，屬不可歸責於雙方當事人事由，依規定，旅客如取消行程，旅行社於扣除行政規費及已支付必要費用後，應將餘款退還旅客。旅客亦可與旅行社協調延後出團或轉團等替代方案。

此外，若旅客於旅途中因航班取消滯留當地，依規定，所增加之必要費用應由旅行社負擔，不得另向旅客收取。