快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

經濟日報／ 記者余弦妙邱琮皓黃婉婷／台北報導

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

交通部統計，因中東領空關閉，共計影響台灣64團、約1,725名旅客，已請各旅行社妥為因應，例如尋找替代航班載運旅客。

據了解，過去兩天，國安團隊除第一時間掌握相關情勢，包括與主要友方即時聯繫、資訊交換，並向賴總統報告，對於台海周邊安全，包括中國大陸在島鏈間軍事、灰帶騷擾行為也密切注意，協力各友方確保情勢穩定。

國安人士表示，團隊正關注中東情勢後續對國際能源供應、市場可能影響，以做必要因應。

觀光署表示，經洽主要承作國外團體旅遊的旅行社，約有64團、約1,725名旅客（含去程與回程），已請相關業者啟動應變機制，盡速協助旅客改訂替代航班，降低衝擊。

觀光署指出，針對旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團體行程，若因戰爭因素導致中東領空關閉、航班取消，屬不可歸責於雙方當事人事由，依規定，旅客如取消行程，旅行社於扣除行政規費及已支付必要費用後，應將餘款退還旅客。旅客亦可與旅行社協調延後出團或轉團等替代方案。

此外，若旅客於旅途中因航班取消滯留當地，依規定，所增加之必要費用應由旅行社負擔，不得另向旅客收取。

中東 卓榮泰 交通部

延伸閱讀

中東地區3千餘僑民 卓榮泰：大部分館處都正常運作能協助

中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

中東領空關閉 觀光署：28團、773人受影響

中東戰爭勢影響航班 桃機今取消4班往返航線

相關新聞

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化、台塑等將率先受惠。

美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅、鳳凰、可樂等均啟動緊急應變方案。

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。