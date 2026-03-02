快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

經濟日報／ 記者朱曼寧余弦妙邱琮皓／台北報導
美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜1日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外。桃園機場示意圖。聯合報系資料照
美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅（2731）、鳳凰（5706）、可樂等均啟動緊急應變方案。

由於杜拜是不少航空業者來往歐亞的客運轉運點，在美伊戰事未歇之下，後續未出團的團體旅客是否可能取消或更改訂單，旅行社也正研擬最佳方案應對，部分業者已主動取消或停賣相關產品，短線營運恐受波及。

由於當前仍有超過千名台灣團體旅客因戰事滯外，交通部已請各旅行社妥為因應，例如尋找替代航班載運旅客。國內多家旅行社已緊急啟動應變機制，協助旅客調整後續安排。

雄獅旅遊表示，已成立專案小組即時掌握全球航班與團體動態。截至昨日為止，仍有一團停留杜拜行程中，所幸團員均安；另有歐洲線及亞非線約300名旅客因轉機調整或航班取消受影響。另，將依照航空公司最新公告，彈性改安排其他轉機點或調整行程內容，並以旅客安全為最高原則。

可樂旅遊指出，部分原訂經杜拜返台的歐洲團客，因航班取消滯留當地，影響人數超過百人，目前已緊急協助安排住宿與餐食，並持續協調替代航班。至於尚未出發、原搭乘阿聯酋航空的團體，因航班停飛行程同步取消，將依規定辦理退費。

五福旅遊表示，目前並無團體滯留於伊朗、以色列或阿聯酋等地，但原經杜拜或阿布達比轉機的產品已改由其他航空公司替代，同時暫停銷售近期相關中東轉機商品，後續將視戰事發展滾動調整。

鳳凰旅遊指出，受阿聯酋航班取消影響，共有三團83人行程返程延誤，目前正改訂其他航空公司機位，並密切觀察下周出發團體狀況。

杜拜 旅行社 航班

