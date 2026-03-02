美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

對國內鋼鐵業的影響「危中有轉機」；短期恐面臨能源與物流成本波動，但從供給端收縮與重建需求，將擴大用鋼需求，中鋼（2002）今年「穩定獲利」的大戰略得到支撐，中鴻（2014）、燁輝（2023）、榮剛（5009）、新光鋼（2031）等主力鋼廠同步受惠。

中鋼專家表示，受制於國際鋼市蕭條，中鋼去年出現虧損，對經營團隊形成極大壓力，如何兼顧客戶競爭力，並積極創造利潤，是今年的重點工作。

中鋼專家指出，由於中東是全球能源心臟，美以攻打伊朗直接導致國際原油與天然氣價格上揚，對鋼鐵業而言，影響最快反映在成本端，鋼鐵是耗能產業，油價上漲將帶動電價調漲壓力及熔煉過程中的燃料成本。

此外，中東局勢動盪導致紅海及波斯灣航線風險提升，波羅的海乾散貨指數BDI墊高，鐵礦砂與煤礦的進口運費將隨著上揚。