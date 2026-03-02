聽新聞
0:00 / 0:00
美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機
中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。
對國內鋼鐵業的影響「危中有轉機」；短期恐面臨能源與物流成本波動，但從供給端收縮與重建需求，將擴大用鋼需求，中鋼（2002）今年「穩定獲利」的大戰略得到支撐，中鴻（2014）、燁輝（2023）、榮剛（5009）、新光鋼（2031）等主力鋼廠同步受惠。
中鋼專家表示，受制於國際鋼市蕭條，中鋼去年出現虧損，對經營團隊形成極大壓力，如何兼顧客戶競爭力，並積極創造利潤，是今年的重點工作。
中鋼專家指出，由於中東是全球能源心臟，美以攻打伊朗直接導致國際原油與天然氣價格上揚，對鋼鐵業而言，影響最快反映在成本端，鋼鐵是耗能產業，油價上漲將帶動電價調漲壓力及熔煉過程中的燃料成本。
此外，中東局勢動盪導致紅海及波斯灣航線風險提升，波羅的海乾散貨指數BDI墊高，鐵礦砂與煤礦的進口運費將隨著上揚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。