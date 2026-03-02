快訊

美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

對國內鋼鐵業的影響「危中有轉機」；短期恐面臨能源與物流成本波動，但從供給端收縮與重建需求，將擴大用鋼需求，中鋼（2002）今年「穩定獲利」的大戰略得到支撐，中鴻（2014）、燁輝（2023）、榮剛（5009）、新光鋼（2031）等主力鋼廠同步受惠。

中鋼專家表示，受制於國際鋼市蕭條，中鋼去年出現虧損，對經營團隊形成極大壓力，如何兼顧客戶競爭力，並積極創造利潤，是今年的重點工作。

中鋼專家指出，由於中東是全球能源心臟，美以攻打伊朗直接導致國際原油與天然氣價格上揚，對鋼鐵業而言，影響最快反映在成本端，鋼鐵是耗能產業，油價上漲將帶動電價調漲壓力及熔煉過程中的燃料成本。

此外，中東局勢動盪導致紅海及波斯灣航線風險提升，波羅的海乾散貨指數BDI墊高，鐵礦砂與煤礦的進口運費將隨著上揚。

伊朗 鋼鐵 地緣政治

相關新聞

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化、台塑等將率先受惠。

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅、鳳凰、可樂等均啟動緊急應變方案。

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

