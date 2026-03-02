美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化（1326）、台塑（1301）等將率先受惠。

國內塑化業者指出，伊朗不僅是國際重要產油國，也是石化原料輸出大國，目前該國塑膠及半成品油多數銷往中國，若中國需求因供應受限無法滿足，價格將逐步反映，預期將拉抬亞洲塑化產品價格，台塑、台化、國喬（1312）、台達化（1309）等將受惠。

今年年初以來，國際市場乙烯持續受到產能過剩的衝擊，價格持續探底，市場過多的產能仍待時間去化，僅有丙烯、丁二烯因輕裂廠、PDH 廠降量供給受限且天然膠價格上漲，帶動丙烯、丁二烯價格持續往上。

塑化業者指出，伊朗對全球重要性不僅在於原油市場，還包括石化原料市場。伊朗是重要石化原料出口國，塑膠及部分半成品油多數銷往中國。若中國需求因供應受限無法滿足，價格可能逐步反映，預期中國期貨市場會先動起來，現貨則需視整體供需情況而定。若戰事持續，供應端勢必受影響，石化原料價格將走高。