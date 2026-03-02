快訊

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

經濟日報／ 記者謝柏宏吳秉鍇／台北、高雄報導

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化（1326）、台塑（1301）等將率先受惠。

國內塑化業者指出，伊朗不僅是國際重要產油國，也是石化原料輸出大國，目前該國塑膠及半成品油多數銷往中國，若中國需求因供應受限無法滿足，價格將逐步反映，預期將拉抬亞洲塑化產品價格，台塑、台化、國喬（1312）、台達化（1309）等將受惠。

今年年初以來，國際市場乙烯持續受到產能過剩的衝擊，價格持續探底，市場過多的產能仍待時間去化，僅有丙烯、丁二烯因輕裂廠、PDH 廠降量供給受限且天然膠價格上漲，帶動丙烯、丁二烯價格持續往上。

塑化業者指出，伊朗對全球重要性不僅在於原油市場，還包括石化原料市場。伊朗是重要石化原料出口國，塑膠及部分半成品油多數銷往中國。若中國需求因供應受限無法滿足，價格可能逐步反映，預期中國期貨市場會先動起來，現貨則需視整體供需情況而定。若戰事持續，供應端勢必受影響，石化原料價格將走高。

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅、鳳凰、可樂等均啟動緊急應變方案。

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

