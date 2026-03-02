美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化（6505）、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

國內法人分析，美伊戰爭造成地緣政治風險飆升，帶動原油價格上漲，塑化產品原料成本推動將迎來價格上漲契機，同時目前產業鏈庫存偏低，產品漲價也會刺激補庫存需求，也會成為行情推漲動能。

台灣中油董事長方振仁表示，美國與伊朗爆發衝突後，國際油價短期內將飆升至100美元，對國內原油供應將造成短期影響。台塑化昨日表示，油價上漲幾乎是必然結果，但漲到多高、持續多久目前無法預期。

方振仁近日指出，美伊開戰短期內油價恐飆上100美元。不過，根據過去荷姆茲海峽因戰爭等原因而遭封鎖的經驗，影響原油出口時間通常不會太長，美伊戰事的衝擊下，對國內原油供應雖然會有短期影響，台灣中油也可從美國或非洲等地進口原油，不影響國內的原油供應。

台塑化表示，美伊戰爭開打，油價上漲幾乎是必然結果，若以過去美國對委內瑞拉採取軍事行動為例，時間相對短暫，對油市衝擊有限；但伊朗軍事力量較強，整體衝突持續時間可能較長，對油價影響的強度與期間，預期都會高於當時情境。不過，實際漲幅與時間長短無法預期。

法人認為，美伊戰爭後的油價上漲。對台塑化短期表現將有利。對此台塑化認為，油價上漲確實有助於該公司的外銷業務，內銷價格無法完全反映成本，反而不利。面對價格劇烈波動，台塑化也將透過期貨市場工具調整庫存部位，但不可能全面賣出避險，以免油價續漲時承擔風險；相關操作屬於動態調整，而非完全鎖定。

對於戰事是否延續至第2季，台塑化表示，目前時間點仍在3月初，若戰事拖過3月影響將擴大，但相信戰事長期化的機率「不是那麼大」。

伊朗屬宗教團體領導國家，未來局勢如何收尾，仍有待觀察其內部政治與軍方動態；目前看來，美方並未有地面登陸作戰的打算。

台塑化總結，短期間油價走高對石化產業具支撐效果，但若油價長期維持高檔，對終端需求與產業發展仍將帶來壓力。

整體而言，石化產品價格上漲幾乎難以避免，後續走勢仍取決於戰爭持續時間與供需變化。