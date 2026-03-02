快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝。(路透)
美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝。(路透)

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化（6505）、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

國內法人分析，美伊戰爭造成地緣政治風險飆升，帶動原油價格上漲，塑化產品原料成本推動將迎來價格上漲契機，同時目前產業鏈庫存偏低，產品漲價也會刺激補庫存需求，也會成為行情推漲動能。

台灣中油董事長方振仁表示，美國與伊朗爆發衝突後，國際油價短期內將飆升至100美元，對國內原油供應將造成短期影響。台塑化昨日表示，油價上漲幾乎是必然結果，但漲到多高、持續多久目前無法預期。

方振仁近日指出，美伊開戰短期內油價恐飆上100美元。不過，根據過去荷姆茲海峽因戰爭等原因而遭封鎖的經驗，影響原油出口時間通常不會太長，美伊戰事的衝擊下，對國內原油供應雖然會有短期影響，台灣中油也可從美國或非洲等地進口原油，不影響國內的原油供應。

台塑化表示，美伊戰爭開打，油價上漲幾乎是必然結果，若以過去美國對委內瑞拉採取軍事行動為例，時間相對短暫，對油市衝擊有限；但伊朗軍事力量較強，整體衝突持續時間可能較長，對油價影響的強度與期間，預期都會高於當時情境。不過，實際漲幅與時間長短無法預期。

法人認為，美伊戰爭後的油價上漲。對台塑化短期表現將有利。對此台塑化認為，油價上漲確實有助於該公司的外銷業務，內銷價格無法完全反映成本，反而不利。面對價格劇烈波動，台塑化也將透過期貨市場工具調整庫存部位，但不可能全面賣出避險，以免油價續漲時承擔風險；相關操作屬於動態調整，而非完全鎖定。

對於戰事是否延續至第2季，台塑化表示，目前時間點仍在3月初，若戰事拖過3月影響將擴大，但相信戰事長期化的機率「不是那麼大」。

伊朗屬宗教團體領導國家，未來局勢如何收尾，仍有待觀察其內部政治與軍方動態；目前看來，美方並未有地面登陸作戰的打算。

台塑化總結，短期間油價走高對石化產業具支撐效果，但若油價長期維持高檔，對終端需求與產業發展仍將帶來壓力。

整體而言，石化產品價格上漲幾乎難以避免，後續走勢仍取決於戰爭持續時間與供需變化。

原油價格 地緣政治風險 原油

延伸閱讀

中東戰火升溫 OPEC+擬增產抗油價飆漲

中東情勢升溫 中油：油氣供應商均依原計畫裝運

哈米尼身亡…大型投顧看台股影響：戰爭衝擊下降、但還有這兩個問題

中東火藥庫炸了！法人：後市是否演化為持久性能源危機是關鍵

相關新聞

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化、台塑等將率先受惠。

美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅、鳳凰、可樂等均啟動緊急應變方案。

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。