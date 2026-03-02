美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

國內航空業者表示，目前歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。業內分析，短線來看，若油價因戰事大幅攀升，由於航空用油占成本約三成，對航空業影響將最明顯。

貨櫃海運方面，在中東戰火持續升溫下，近日胡塞組織將恢復攻擊航經紅海船舶，全球航商可能將擴大改道，此次繞道好望角的情況恐成為另一次的常態，而將使運力進一步緊縮。另外，伊朗也在昨日宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，油輪運輸大受影響，散裝航商運力也將受衝擊。

根據國內法人分析，美伊戰爭開打後，貨櫃航運龍頭馬士基與赫伯羅德表示，兩公司合作的船運服務將再度暫時改道繞行非洲南端好望角，避開紅海和蘇伊士運河。根據2024年的紅海危機經驗，繞道好望角將導致航程增加十至14天，並削減全球8％至12%運能。

業內觀察，上周五（27日）公布年後首周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連六跌，開始反彈，運價回升幅度將牽動貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）營收表現。近日美伊衝突事件擴大，船舶將無法靠行相關鄰近地區，短期運價看漲，對航運產業發展為正向看法。