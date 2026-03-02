快訊

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

國內航空業者表示，目前歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。業內分析，短線來看，若油價因戰事大幅攀升，由於航空用油占成本約三成，對航空業影響將最明顯。

貨櫃海運方面，在中東戰火持續升溫下，近日胡塞組織將恢復攻擊航經紅海船舶，全球航商可能將擴大改道，此次繞道好望角的情況恐成為另一次的常態，而將使運力進一步緊縮。另外，伊朗也在昨日宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，油輪運輸大受影響，散裝航商運力也將受衝擊。

根據國內法人分析，美伊戰爭開打後，貨櫃航運龍頭馬士基與赫伯羅德表示，兩公司合作的船運服務將再度暫時改道繞行非洲南端好望角，避開紅海和蘇伊士運河。根據2024年的紅海危機經驗，繞道好望角將導致航程增加十至14天，並削減全球8％至12%運能。

業內觀察，上周五（27日）公布年後首周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連六跌，開始反彈，運價回升幅度將牽動貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）營收表現。近日美伊衝突事件擴大，船舶將無法靠行相關鄰近地區，短期運價看漲，對航運產業發展為正向看法。

陽明 航班 荷姆茲海峽

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化、台塑等將率先受惠。

美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅、鳳凰、可樂等均啟動緊急應變方案。

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

