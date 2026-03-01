快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

數位行銷／CDP整合數據 全方位行銷出擊

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

傳統的行銷從消費者搜尋產品、點擊廣告或留下足跡後，品牌才開始回應，提供相關資訊或優惠。這種模式雖然有效，但總是慢半拍，無法抓住消費者尚未明確表達的潛在意圖。然而，隨著AI的快速進化，行銷正轉向主動模式。亦即透過客戶數據平台（CDP）整合分散的數據，AI能夠在消費者尚未主動行動前，就預測其需求並推送動態內容。這不僅提升了個性化體驗，還讓品牌在競爭中取得先機。

想像一下，當某位消費者在搜尋引擎輸入「情人節禮物」，品牌才透過關鍵字廣告或再行銷（retargeting）追蹤他們。這雖然能捕捉到顯性需求，但忽略了隱藏的機會。

例如，消費者可能在瀏覽社群媒體時，無意間透露對浪漫旅行興趣，卻未主動搜尋，如此傳統行銷就錯失了介入的時機。這種模式依賴於消費者的主動行為，導致效率低下且轉化率不穩。

主動式行銷以AI為核心，透過預測分析提前介入。AI不只分析歷史數據，還整合即時行為、外部信號（如天氣、節日或經濟指標等），預測消費者的下一步行動。舉例來說，在情人節前夕，AI可能偵測到一位用戶頻繁瀏覽巧克力相關內容，雖然尚未搜尋，但系統已預測其購買意圖，並主動推送客製化優惠。這箇中轉變的關鍵，在於從回應到預測的轉變，讓品牌成為消費者的預知者。

若要實現主動式行銷，數據是關鍵，而CDP正是這場革命的基礎。這是一種專門設計的系統，能夠彙集來自多個來源的數據，包括網站瀏覽紀錄、App互動、CRM系統、社群媒體甚至外部合作夥伴的資訊。

傳統行銷往往面臨數據孤島問題，也就是行銷部門的數據與銷售部門脫節，導致分析不準確。CDP解決了這點，它不僅整合第一方數據（first-party data），還能處理第二方和第三方數據，形成360度的客戶理解。

舉例來說，某家電商平台使用CDP時，AI可以即時追蹤用戶的瀏覽路徑。如果用戶在台北的IP地址顯示出對科技產品的興趣，系統會結合其過去購買記錄和當前節日情境（如情人節、母親節），預測其可能購買無線耳機或遠紅外線按摩儀作為禮物。CDP的優勢在於其可擴展性：它支援即時數據流，讓AI在短短幾毫秒內做出決策。

這些技術依賴於高品質數據，而CDP確保數據的乾淨與即時性。在實務上，AI模型或神經網絡，能處理大量數據。到2026年，預測分析已成為標準，幫助品牌在消費者意識到需求前就提供解決方案。

整體而言，這種個性化提升了轉化率，並可大幅降低客戶獲取成本。

儘管前景光明，主動式行銷也面臨挑戰。

首先，我們會遇到數據隱私的議題：GDPR和台灣的個資法要求透明使用數據，各家品牌須確保AI不侵犯隱私。

其次，是偏見問題：如果訓練數據有偏差，AI可能強化刻板印象，好比對女性用戶過度推送美容產品。此外，過度預測可能讓用戶感到被監視，導致信任危機。

展望2026年，主動式行銷將會更趨成熟，而這些轉變，正是AI帶來的必然革命。透過CDP整合數據，AI預測意圖並提供動態內容，讓個性化滲透到網站、廣告和價格的每個環節。這不僅提升效率，還重塑客戶關係。對企業而言，現在是絕佳的行動時刻：評估數據基礎、導入CDP，並培養AI技能。唯有如此，才能洞燭機先。

社群媒體 品牌 搜尋引擎

延伸閱讀

不熟則考績、飯碗難保 AI能力已成美科技業標配

數位行銷／善用Podcast 用聲音行銷

Gemini正顛覆iPhone…以後還需要買手機嗎？

相關新聞

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

美伊戰爭開打，原油運輸動脈荷姆茲海峽遭封鎖，國際油價恐暴衝，國內石化巨頭包括台塑化、中油均認為，短線油價將大漲；台塑化昨（1）日表示，若戰事拖過3月、跨入第2季，影響層面與深度均將擴大。

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

美伊戰事擴大，海運業包括貨櫃、散裝等因戰事導致運力緊俏，短線運價恐有一波漲勢，相對有利基；至於空運，國內航空業昨（1）日表示，目前國航沒有中東航線，影響尚待觀察；但航空業因油價衝高短線對成本有壓。

美伊戰事／台塑、台化也都會受惠

美伊戰爭開打，牽動國際油價上漲，中下游塑化產業可望迎來一波漲價利益，塑化產品漲價過程中也會為業者帶來低價原料庫存利益，將可提升塑化產業獲利動能，台塑四寶為首的供應鏈中，包括台化、台塑等將率先受惠。

美伊戰事／鋼鐵族群危中有轉機

中東戰火延燒，美國、以色列對伊朗採取軍事行動引發地緣政治風暴，專家指出，因戰爭引爆的原物料漲價效應下，通膨問題恐加劇，製造、加工產業短線恐承壓，而特定產業除了塑化之外，鋼鐵則將相對有利。

美伊戰事／觀光有壓 雄獅、鳳凰等旅行社啟動緊急應變

美伊戰爭衝突升高，多國宣布關閉領空，全球轉運樞紐點杜拜昨（1）日有九成航班遭取消，導致逾千名台灣團體旅客滯外，對於當前滯外及後續團客，多家旅行社包括雄獅、鳳凰、可樂等均啟動緊急應變方案。

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東情勢緊張，行政院長卓榮泰昨（1）日表示，總統已充分掌握新趨勢及發展，我方與民主友盟國家保持高度聯繫，確保該地國人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。