經濟選書／挑戰蘋果規則 App Store 營收攻防戰

蘋果公司執行長提姆．庫克（Tim Cook）坐在奧克蘭的聯邦法庭後排等待法官開庭，他打發時間的方式跟大部分的人一樣：盯著手中的 iPhone。但與大眾不同的是，庫克是數位世界的王者，統領著擁有十億使用者的iPhone帝國；這些使用者仰賴蘋果公司所開發、發布、監管，以及抽成的軟體彼此連結。

2021年的春天，庫克身處現實世界的法庭，必須為了自己在數位領域所掌控的權力接受審問。他準備好捍衛自己的帝國，對抗想要解除其規則、瓦解其秩序的有心人士；這些人想方設法要拆除那座蘋果堅稱為帝國核心價值所在，能夠維持其獨特性，也是用戶期望的「圍牆花園」（Walled Garden，或稱封閉平台）。