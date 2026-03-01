點子農場／當機器人紅利取代人口紅利…

和住在矽谷的朋友聊起中國春晚的機器人表演。他有感而發地說：「AI再加上機器人，這世界留給人的工作看來是愈來愈少了。」他女兒長年在矽谷工作，辦公室裡本來有120多人一起工作，如今，才兩年過去就只剩下兩人。

我提醒他，更值得注意的是，現在機器人已經可以生產機器人了，將來國家和國家的競爭靠的將不是「人口紅利」，而是「機器人紅利」。

這不只是科幻預言，而是正在發生的進行式。邊際成本的斷崖式下跌帶來成本革命，當機器人能自主生產和維修另一台機器人時，人力成本將不再是生產函數中的主要變量。未來，營運一台機器人的成本可能降到每小時不到1美元。機器人不需要休息、不需要燈光，這將導致全球供應鏈的效率大幅提升。

早在2009年，利用機器人，日本松下電器一個僅僅25人的工廠在一個月內就能生產200萬台高階電視機。特斯拉執行長馬斯克更指出，人形機器人Optimus在大規模量產後，售價可能落在2萬至3萬美元之間。若以此成本分攤到數萬小時的工作壽命中，其營運成本會低到活人根本無法競爭。亞馬遜更公開聲稱，2030年，機器人技術每年可為亞馬遜節省高達100億美元的成本。

過去我們衡量一個國家的經濟潛力，看的是「人口紅利」，年輕、廉價且龐大的勞動力。但到了2026年，這個遊戲規則被徹底翻轉。當特斯拉的機器人在德州工廠裡，開始練習組裝自己的同類；當日本發那科（FANUC）的黑燈工廠裡，機器手臂精確地生產著下一代感測器，我們必須意識到：生產力已不再取決於「人頭」，而取決於「算力」與「電力」。

以中國為例，過去依靠低廉工資成為世界工廠，如今面對人口負成長，正傾全國之力轉向機器人紅利。像宇樹科技（Unitree）這樣的人型機器人企業，其G1系列機器人已進入萬台規模的量產周期，單價甚至壓低到一部中型轎車的價格。

這意味著，未來製造業的優勢將回流到擁有強大電力供給、穩定AI算力與精密硬體供應鏈的地區，而非勞力最便宜的地方。

然而，機器人紅利並不代表人類將無所事事。相反地，這是一場關於意義的挑戰。當人不需要也無法去工作，那人生該為什麼努力？千百年來，人類一直活在競爭裡，工作往往只是生存和競爭的工具，一旦沒有了生存競爭和工作，人活著又是為了什麼？沒有工作的人生該追求那些意義？

當工廠和辦公室的繁瑣業務由機器人代勞，人類的生活重心很自然會去追尋創意、生意與公益。社會需要更多能與AI與機器人協作的「思創者」，去定義機器人該做什麼，去發想能感動人心的產品服務，去解決技術擴張帶來的倫理挑戰。而生意也很自然的會和公益結合，公益將成為最好的生意。那些無法讓世界變得更好的企業註定在未來無法生存。

未來的國力競爭，將是一場「機器人密度」與「人類創意維度」的賽跑。當人口紅利逐漸消逝，唯有能將「機器人紅利」轉化為「文明複利」的國家，才能在這場大局中勝出。