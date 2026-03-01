快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹喜來登歡慶「婦女節」 推下午茶吃到飽5折專屬優惠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹喜來登推婦女節餐飲優惠，女性顧客享「盛宴自助餐廳」下午茶吃到飽5折優惠。業者／提供
新竹喜來登推婦女節餐飲優惠，女性顧客享「盛宴自助餐廳」下午茶吃到飽5折優惠。業者／提供

迎接3月8日「國際婦女節」，新竹喜來登大飯店同步響應、慶祝國際婦女節，為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，款待女王們輕鬆享用豐盛五星美味，3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」共同推出餐飲優惠，女性顧客可享有低至5折起的優惠禮遇，包括以半價享用人氣首選的盛宴自助餐廳下午茶吃到飽，或是額外獲贈「鮭魚親子壽司」等不同餐廳禮遇，以五星美食犒賞辛勤工作、努力付出的自己。

新竹喜來登自3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」推出「女王駕到‧食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽５折優惠。

「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」一份；「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」一份。上述價格需另加原價10%服務費。更多婦女節餐飲優惠請洽新竹喜來登(03)620 6000轉接各餐廳。

新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。業者／提供
新竹喜來登於3月1日起至3月8日推出「女王駕到 食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。業者／提供

下午茶 親子 新竹 自助餐廳 女性

延伸閱讀

龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳牽手照送價值破千大龍蝦

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪主餐買一送一最高省1700元

開工優惠來了！三商炸雞避風塘炸雞買5送6 福勝亭雙人定食399元

相關新聞

Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

26秋冬米蘭時裝周／Loro Piana展開復古火車旅行 經典腰果花紋好優雅

頂級靜奢品牌Loro Piana於時裝周期間於米蘭總部Cortile della Seta透過沉浸式的靜態展覽發表2026-2027年秋冬系列，各種形態和色調的腰果花紋帶出本季主題Nomadic Reverie，讓人彷彿透過火車的窗戶漫遊不同的壯麗風景、探索旅行的概念。系列亦展現這種火車旅行的特點，隨著時間和距離的推移，慢慢在腦海中留下各種深刻印象。

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

當頹廢遇上永續 DIESEL 2026秋冬的叛逆衣櫥呈現派對後凌亂美學

DIESEL 2026秋冬系列大秀日前在米蘭時裝周震撼登發表，創意總監Glenn Martens再次展現顛覆性的設計語言，將「派對後的凌亂美學」發揮到極致。

Apple Podcast將支援HLS影片技術 精彩內容可聽、可看體驗再升級

近年來，Podcast早已從單純的音訊節目逐漸演變為跨平台的內容型態。除了傳統的收聽模式外，愈來愈多創作者開始加入影像元素，讓Podcast同時具備「可聽也可看」的特性。從訪談節目到知識型內容，影片Podcast在社群平台與串流服務的推動下快速成長，聽眾也越來越習慣在不同情境下自由切換收聽與觀看方式。隨著影音製作工具普及與廣告模式成熟，Podcast正逐步走向更完整的內容產業生態。

26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

BOSS於時裝週期間於位於米蘭的Rubattino56 空間發表2026秋冬系列男女裝。本季設計透過俐落線條與精準結構向品牌引以為傲的精湛工藝傳承致敬，秀場佈景亦呼應持續進化的美學視角，並提供會員重點鞋款與配件的即看即買服務。包括品牌代言人大衛貝克漢、韓國男團SEVENTEEN隊長S.COUPS、游泳世界冠軍汪順、泰國男星Mew Suppasit、中國演員劉學義等人都出席看秀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。