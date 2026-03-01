快訊

大大數位基金會捐血家年華3月起跑 串聯七縣市、目標15,000袋熱血

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

大大數位基金會發起「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動，3月再度起跑！延續過往兩屆的熱烈迴響，今年將由高雄出發，從南到北展開愛心接力，串聯高雄市、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市及台北市七大縣市，號召全民挽袖捐血，為全台血庫注入穩定能量。今年捐血目標提升至15,000袋，也將捐出逾千萬元的善款與物資，為台灣社會注入強大的暖流。

本屆活動再度邀請主持人暨律師謝震武擔任公益代言人。謝震武表示，公益最動人的力量，在於眾人齊心。今年從高雄出發，一路向北，象徵愛心匯流、溫暖全台，期盼更多民眾響應「捐血一袋，救人一家」，讓善的循環持續擴大。

捐血家年華今年已第三屆，從第一年10,000袋到第二年的12,000袋，每年比預期收獲更多愛心，這次目標再度提升，展現大大數位基金會一年比一年成長的行動力與承諾，各縣市首長也將親自出席，呼籲大眾踴躍捐血，為公益站台，攜手打造充滿溫度的城市力量。

大大數位基金會董事長戴永輝表示，基金會自成立以來，始終秉持「取之於社會，用之於社會」的初心，連續三年舉辦捐血家年華，每年都有許多熱血民眾主動共襄盛舉，今年更從1月開始就有許多民眾陸續來電詢問捐血活動舉辦時間及地點，這表示大大數位基金會舉辦的捐血活動已經走進民眾的日常，成為大家心中每年期待的重要公益行動，而這份主動與熱情，正是基金會持續推動捐血家年華最重要的動力來源，希望把善的力量一年比一年放大，讓公益成為日常。

戴永輝也強調，今年活動特別從高雄出發、從南到北一路匯流至全台各地，也感謝各縣市首長的支持，透過企業與地方政府合作，不僅穩定醫療血源，更同步將資源精準投入需要的地方，讓捐血行動與公益支持雙軌並進。

除了捐血行動外，大大數位基金會今年再度捐出等值逾千萬元的善款，並依照各縣市不同的需求挹注經費與資源，包括在高雄市投入社會局兒少照顧資源補助計畫200萬元；台中市捐贈財團法人台中市文教基金會200萬元；於苗栗縣資助苗栗縣政府教育處獎助學金200萬元；在新竹縣則是專款支持縣政府文化基金會200萬元；在桃園市分別撥付家外安置兒少學前教育補助計畫150萬元、及小衛星補助弱勢兒少寒暑期間照顧陪伴50萬元。在新北市及台北市各捐贈一台復康巴士，提升身障朋友交通服務量能、並強化無障礙運輸服務。基金會表示，公益不僅止於捐款，更重要的是長期陪伴與實質支持，讓教育、兒少照顧與身障交通等面向都能獲得穩定資源。

