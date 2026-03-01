快訊

伊朗被炸 鄉林老董賴正鎰：油價漲、股市震盪、房產買盤可能更強

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
全國商業總會榮譽理事長、鄉林建設董事長賴正鎰上午說，預估會使得油價大幅上漲。記者黃寅／攝影
全國商業總會榮譽理事長、鄉林建設董事長賴正鎰上午說，預估會使得油價大幅上漲。記者黃寅／攝影

針對美國、以色列伊朗發動攻擊，全國商業總會榮譽理事長、鄉林建設董事長賴正鎰上午說，預估會使得油價大幅上漲，明天的股票市場一開盤應該也會震盪。原本預期房地產市場會和去年差不多，但民眾因為擔心戰爭可能引發通膨，可能會買房地產保值，買盤可能會比去年強一點。

賴正鎰上午參加中菁會長交接典禮受言時做以上表示。他說，伊朗的戰爭會使得海峽被關閉，油價預估會大幅上漲，明天的股票市場一開盤應該會震盪。油價上漲會導致物價波動，大家為了避險，交易量會微幅上升。戰爭會引來對房地產購買的慾望，因為大家都想要保值。

他說，這場戰事對台灣一定會有影響，這幾十年來油價的上漲必定會引發通膨，所以看到像黃金這些貴金屬都有微幅上漲，國際動盪不安造成黃金這兩三年會漲得這麼高，目前看來還是會持續張，而這個是連動性的。本來他看房地產今年可能維持去年水準，但目前看來狀況可能會提前反應，預估買盤會微幅比去年稍微強一點。

至於保值型的房地產，他認為蛋黃區會先漲，以台中市而言，舊市區的第4、5期重畫區，和市中心的13、14期重畫區，都是較具保值性的區域。

