中鋼通過反賄賂管理系統 ISO 37001國際標準驗證

中鋼（2002）以「誠信正直」為企業文化的核心價值，為落實誠信經營，自2024年第4季起開始導入ISO 37001反賄賂管理系統（Anti-Bribery Management Systems, ABMS），經逐步檢視與建置反賄賂管理治理架構後，2025年第4季經過英國標準協會（BSI）兩階段嚴謹審查，正式通過國際標準驗證，2026年2月23日假中鋼集團總部大樓舉辦頒證儀式，董事長黃建智接受BSI東北亞區董事總經理謝君豪親自授予證書。

黃建智說明，企業誠信廉潔為國際性共通議題，根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）及相關機構研究顯示，賄賂與貪腐行為會顯著增加企業約10%商業營運成本，為對齊國際反賄賂標準，展現針對貪腐賄賂行為的零容忍態度，中鋼以跨部門推動方式導入反賄賂管理系統，建立賄賂風險評估、盡職調查與管控程序機制，確認中鋼管理程序符合ISO 37001的嚴謹架構，也逐一檢視再優化相關制度，將誠信經營的理念與文化落實於日常作業。BSI東北亞區謝君豪董總則表示，BSI團隊在驗證過程見證中鋼管理階層對於公司反賄賂管理系統的充分支持，也對中鋼團隊在導入過程的積極行動力感到印象深刻，相信此制度能為中鋼推動轉型工作立下強韌且堅實的基石。

中鋼通過ISO 37001反賄賂管理系統驗證殊榮，不僅將成為與客戶、供應商等商業夥伴共同的榮譽勳章，也能進一步強化與國際客戶、投資銀行及社會大眾等相關利害關係人的信任感。黃建智特別感謝BSI的專業指導，也肯定企劃部門、業務部門、財務部門及行政部門等導入單位一年多來的努力，以實事求是的精神完成導入驗證工作，期許未來朝中鋼全廠處皆導入ISO 37001的目標邁進，偕同上下游供應鏈夥伴打造永續經營的全球競爭力。